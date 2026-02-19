我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駕駛臺區展示退役艦艇舵輪、俥鐘及相關設備。（圖／軍聞社提供）

▲戰史沿革展區以司令部成立沿革、海軍重要戰役及建軍發展為主軸。（圖／軍聞社提供）

▲海軍戰史陳列室位於原海軍作戰指揮中樞舊址，坑道上方刻有海軍「忠義軍風」。（圖／軍聞社提供）

為保存海軍作戰歷史與深化官兵教育，海軍司令部將原海軍作戰指揮中樞舊址整建為戰史陳列室。該陳列室位於地下坑道內，完整保留民國63年「中美獵鯊操演」期間所使用的作戰情態板、海圖桌及相關設施，透過系統性展示，呈現海軍戰時指揮運作情境，勾勒官兵戍守海疆的歷史軌跡與精神內涵。海軍司令部表示，該坑道最早建於日治時期，原為防空戰備設施，戰後成為海軍重要作戰指揮中心，曾歷經多場關鍵海上作戰任務，長期扮演統籌海上戰情的重要角色。隨著作戰中心遷移，該空間一度封存未使用，隨後在時任海軍司令陳永康上將任內，推動整建活化工程，轉型為戰史陳列室，保存珍貴軍史文物，並作為官兵教育與歷史傳承的重要場域。戰史陳列室內保留原址作戰情態板及指揮設施，並展示當年作戰指揮所使用的通聯設備與戰情資料，呈現海軍作戰指揮實況，引導參訪人員認識「中美獵鯊操演」期間的戰情環境與決策脈絡。沿著歷史迴廊前行，牆面展示歷任海軍總司令照片與簡介，串聯海軍發展脈絡，展現官兵世代傳承的錨鍊精神。陳列室內另設有戰情中心、駕駛臺、官兵休息區、官廳、艦長室及總司令文物區等展區，其中，駕駛臺展示退役艦艇舵輪、俥鐘及相關設備，重現艦艇航行與操艦作業情境；艦長室則依據艦上實際配置進行陳設，呈現指揮官於航行期間統籌全艦運作的實況。戰史區以司令部成立沿革、海軍重要戰役及建軍發展為主軸，系統性呈現我國海軍作戰歷程，並透過文物展示與影像資料，回顧不同時代背景下的海軍任務與勤務樣貌；總司令文物區則集中展示歷任海軍總司令任內文物、照片及友邦致贈紀念品，呈現海軍建軍備戰與國際交流歷程。戰史陳列室目前採分梯次預約方式對外開放參訪，每季擇定一週（週一至週日）辦理導覽活動，每日安排上午、下午各一場次，每場次參訪人數以20人為限。歡迎民眾透過海軍官方Facebook專頁依公告資訊完成線上報名，經資料彙整與資格審查後，由專人以電話通知錄取者。參訪當日，錄取人員將於指定時間在海軍司令部側門會客室集合（臺北市中山區北安路305號），並由專車接送進入海軍司令部進行參觀導覽。