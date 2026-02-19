我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡一直以高薪、低稅率及多元機會吸引全球菁英，但未來想去「淘金」難度將增加。新加坡政府近日正式宣佈，將從2027年1月起調高外籍員工的工作簽證（EP）薪資門檻，未來外籍專業人才的月薪至少需達到6000新元（約新台幣14.9萬元），而競爭最激烈的金融產業，門檻更是一舉拉高至6600新元（約新台幣16.4萬元）。根據《日經亞洲》報導，新加坡總理黃循財在2026財年的預算案演說中明確表示，此舉是為了因應新加坡本地薪資的上漲，並確保引進的外籍人才具備高素質。黃循財指出，外籍人才固然能為企業帶來知識轉移與成長動能，進而為新加坡人創造更多優質職缺，但必須維持人才層級的競爭力。這是新加坡兩年來首度針對簽證門檻進行大規模調整。除了金融服務業的基本門檻調高外，針對高齡申請者的規範也更趨嚴格。例如45歲以上若想申請金融業簽證，月薪門檻將從目前的1.18萬新元調升至1.27萬新元（約新台幣31.58萬元）。此外，針對中級技術人員的「S准證」（S Pass）月薪門檻，也將從3300新元提高至3600新元（約新台幣8.9萬元）。牛津經濟研究院經濟學家Sheana Yue分析指出，這項政策的核心目標在於「精準獵才」，透過提高成本，讓企業只有在真正面臨技能短缺或能大幅提升生產力的情況下，才會選擇聘僱外籍員工，避免企業僅因成本考量而忽略本地勞工。值得注意的是，鄰近的新加坡鄰國馬來西亞，近期也傳出將採取類似措施來保障國內勞動力市場。