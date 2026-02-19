我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾博恩第一次在Threads上留言，竟然是因為戰鬥陀螺。（圖／翻攝自曾博恩Threads@brianptseng）

專業配備清單曝光 規格講到克數

▲有網友發現，曾博恩竟是全球第145位創建Threads帳號的人，紛紛討論他應該是全台第一位。（圖／翻攝自曾博恩Threads@brianptseng）

帳號編號曝光 疑是Threads超早期用戶

喜劇演員曾博恩向來在社群平台低調潛水，尤其從沒有在Threads上發文與回覆，沒想到近日卻因一則「戰鬥陀螺求助文」意外破功，起因是一名網友發文求救，直言自己的戰鬥陀螺被親戚小孩嗆技術很爛，急尋「三顆最強、最噁心、無解，可以把小朋友打哭的那種戰鬥陀螺」，還霸氣喊出：「預算無上限，明天直奔新光三越買！」貼文一出引發熱議，也釣出從未發言的曾博恩親自回覆。值得一提的是，有網友發現博恩的Threads編號竟是145號，直呼：「博恩應該是全台灣最早辦Threads的人吧！」曾博恩日前在Threads留言區展現驚人研究深度，直言：「大家對小朋友太客氣了吧！」接著列出詳細裝備清單，他建議可入手39.3克的應募鳳凰，搭配760R配置，甚至強調760要飛去日本購買最新BX-48版本，R則指定BX-35新款綠色款式：「跟強度無關，純粹配色耍帥。」此外他還推薦到大聯盟收購38.3克以上的天馬，以及35.8克以上的金杖，細節精準到零件型號與克數，讓網友看傻眼。不僅如此，曾博恩還進一步建議，金杖的160零件「再飛去美國買緊到哭的綠杖160」，笑稱反正小朋友分不出美版與亞洲版差異，最後甚至補上一句：「再拿壽司郎的龍劍嚇嚇小朋友！」把戰術與心理戰一次講到位，整段回覆專業又帶點戲謔，讓不少人直呼：「這根本是陀螺軍火商等級！」更讓粉絲震驚的是，有網友發現曾博恩的Threads帳號編號僅145號，等於全球第145位創建帳號的用戶，堪稱超早期進駐者，外界笑稱「台灣最早辦Threads的是曾博恩？」雖然他平時從不發聲，卻默默卡在前段班名次，如今因戰鬥陀螺話題難得現身，也讓粉絲覺得意外又好笑。曾博恩過去鮮少在Threads公開互動，這次卻因陀螺議題「破功」回覆長文，形成強烈反差，粉絲紛紛留言調侃：「竟然為了戰鬥陀螺出山」、「原來博恩是真·陀螺玩家」、「這專業度太恐怖」，一場原本單純的親戚對決，意外演變成社群焦點，也讓大家見識到喜劇演員與網紅私下的另類專長。