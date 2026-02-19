金曲歌王黃文星從選秀節目發跡，演藝觸角橫跨歌唱與戲劇，他春節期間到潮州夜市觀光，無意間聽到店家播放自己的歌曲，黃文星興致一來拿起麥克風獻唱，吸引群眾圍觀、錄影，有民眾表示：「現場聽，耳朵直接懷孕！」
野生黃文星逛潮州夜市 隨興拿麥克風獻唱金曲
黃文星農曆年回老家屏東探親，日前在粉專上傳一段影片，只見他在熙來攘往的夜市，沒有任何偽裝，於一處販售音響設備的攤販前，拿著麥克風高唱與曾昱嘉合唱的歌曲〈三心兩意〉，聲線高亢又厚實，讓在場駐足的民眾聽得如痴如醉。
黃文星在配文寫下：「來逛潮州年街剛好聽到我的歌，那就唱兩句吧！」大批網友留言：「我賺翻了，零距離聽歌王演唱」、「哇！現場聽的路人也太幸福了」、「也好想巧遇呦」、「如果看到了本人就開心了」、「羨慕在場的民眾」、「每次去ktv跟我兄弟必點的歌！」
黃文星歌唱比賽出道 奪金曲歌王歌而優則演
46歲黃文星為歌唱選秀節目《超級偶像》第一屆亞軍，比賽結束後踏入歌壇，至今發行多張專輯及單曲，2011年，他打敗前輩王識賢、洪榮宏、翁立友，以首張專輯《天地》抱走第22屆金曲獎「台語男歌手獎」。
黃文星歌而優則演，過去參與多檔連續劇演出，且多擔任男主角，如《艋舺燿輝》、《苦力》、《多情城市》、《市井豪門》、《愛的榮耀》等，去年底，他參演的民視八點檔《好運來》殺青，黃文星隨即投入歌唱工作，除了登上跨年晚會舞台，還和好友許仁杰推出全新台語單曲〈攏是家治的〉。
黃文星IG
