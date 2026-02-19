我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德昨日在台南祀典武廟發紅包，但武廟主委林培火疑似感染諾羅，突然臉色蒼白，忍不住嘔吐，甚至波及到站在旁邊的賴清德。疾管署今（19）日公布最新統計，包含諾羅在內，昨日農曆初二腹瀉急診就診人數共2493人次，為近四年次低。疾管署發言人林明誠提醒，諾羅傳染力高、對環境適應力強，要注意食物保存、勤洗手等。諾羅病毒感染引起的症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。根據統計昨（18）日初二腹瀉急診就診2493人次，與前三年同農曆日比較，較2025年同期下降68.3%，較2024年同期上升21%，較2023年同期下降14.8%。另，類流感急診就診3569人次，與前三年同農曆日比較，較2025年同期下降46.7%，較2024年同期下降47.4%，較2023年同期下降17.3%。林明誠說明，統計至昨日晚間，加上各醫院上傳時間不盡相同，後續數字仍可能變化，目前數據完整度約85至90%，相關統計包含「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」資料。另，腹瀉統計包含諾羅、輪狀病毒等，其中若出現群聚將採樣化驗病源；近四週群聚中有88%是諾羅病毒。依據統計數據來看，林明誠表示，腹瀉通報是近四年次低，但仍要做好防範基本功，並且抗諾羅噴酒精沒用，應該充分洗手、或是使用漂白水消毒；加上諾羅不耐高溫的特性，因此準備食材應充分加熱；同時食物保存上避免交叉污染。他舉例，烤生蠔時，夾子一下夾生的蚵再來夾熟的蚵；冰箱上層貝類滴水到下面熟食；又或是幫拉肚子的小孩換尿布後沒洗手，又去料理食物等。台北醫院院長鄭舜平表示，今年春節急診就診原因仍以呼吸道感染、腸胃道不適及突發急症為主，其中腸胃道症狀病人由平日平均每日約20例增加至43例，成長約115%，幾乎翻倍，與春節聚餐頻繁及群聚感染風險上升有關。面對連假期間可能出現的群聚感染與突發事件，醫院事先安排人力與病床調度、跨科支援機制，並設置春節特別門診與傳染病分流機制，且春節期間每日加開至少6診門診，並設置春節特別門診與傳染病分流機制。鄭舜平說，今年春節急診平均每日約220人次，較去年同期266人次下降約17%，顯示政策分流與院內整備措施相互配合，發揮實質成效。