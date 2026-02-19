我是廣告 請繼續往下閱讀

28歲女歌手陳華近日首度鬆口證實與交往2年多的圈外男友「T先生」已於去年分手，目前已單身半年，她2024年曾被拍到與對方親密互動，隨後大方認愛，當時外界普遍看好這段感情，不過這段感情卻沒能走到最後，陳華也直言是因為自己工作太忙才導致分手。談起這段情變，陳華語氣平靜卻不掩傷感，直言分手初期一度難以適應，身邊好友幾乎每天關心近況，陪她走過低潮。陳華過去以〈想和你看五月的晚霞〉走紅後，隨後校園演唱與商演邀約不斷，近年又推出〈這麼多年〉、〈我把我留在那了〉等作品，YouTube點擊數屢破千萬。近期陳華接受近日接受《三立新聞網》訪問時，她坦言自己因為忙碌的工作節奏，成為她與T先生感情裂痕的關鍵，雙方聚少離多，最終無法走下去。分手初期她情緒低落、吃不下飯，短時間內瘦了1、2公斤，只能把情緒投入創作，用寫歌療傷。出身單親家庭的陳華提到，父母的感情經歷讓她對愛情抱持保留態度，認為感情可能有期限，即使步入婚姻也未必走到最後。正因如此，她在戀愛中選擇給對方自由，認為另一半隨時想離開都可以，但前提是坦誠以對。「不愛就說，我會放你走，好聚好散。」她強調不希望被欺騙，也不願糾纏，這樣的感情觀也讓外界看見她理性的一面。目前單身約半年的陳華表示，現階段會把重心放在事業上：「千萬不急，慢慢來。」28歲的她透露曾被命理師建議33歲後再考慮婚姻，因此並未承受催婚壓力，她笑說母親最在意的是她是否快樂，甚至希望她晚點結婚也無妨，對於下一段感情，她希望對象不要太快出現，先把自己準備好才是重點。儘管情路受挫，陳華在公益上始終投入，她透露自己目前認養2名非洲孩童，固定捐款已持續2年，孩子們會寄來照片與書信分享成長近況，如今已到了上小學的年紀，讓她十分欣慰。陳華透露自己很喜歡小孩，也好奇未來孩子會長什麼樣子，除了資助弱勢孩童，她也希望未來經濟能力更穩定時，能購地幫助流浪動物，把愛延續到更多角落。