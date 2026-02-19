我是廣告 請繼續往下閱讀

春節大紅包加碼到何時？現在獎項剩下幾組

目前100萬大紅包剩下284組、10萬小紅包剩餘518組。

▲大樂透春節加碼「大紅包」、「小紅包」規則一圖速懂！目前100萬大紅包剩下284組、10萬小紅包剩餘518組。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

大樂透、威力彩頭獎都破億！內行包牌方法一次看

📍大樂透連碰玩法：

你就會得到「C7取6」，一共會出現7種不同的6碼組合；8連碰則是會有28組組合；9連碰則有84組組合。

▲大樂透連碰玩法過年非常夯，不少人都買來拼百萬紅包。（圖/記者張嘉哲攝）

📍大樂透包牌玩法：

就是你用電選或自選，隨機在49顆號碼當中挑選9組6顆號碼投注，總計9注

但小全餐包牌法則是又降低到1/18000左右。

▲大樂透包牌450元玩法和7連碰包牌玩法比較，大紅包中獎率、頭獎中獎率都更高，不過7連碰有「獎金裂變優勢」，包牌則是單一注中獎路線。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

📍威力彩800元包牌：

「第一區選6個號碼固定不變」，搭配「第二區01至08」

第二種是「第一區號碼不固定」，搭配「第二區01至08」

📍威力彩5600元包牌：

會把「第一區38顆號碼隨機分成7組」，接著每一組都搭配「第二區01至08」

▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

大樂透、威力彩開獎直播、最後投注時間

威力彩、大樂透獎金怎麼領？中多少錢要扣稅？

若以支票並自行貼花，則可免繳印花稅，但仍可能依金融機構規定收取手續費。