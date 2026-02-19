大樂透、威力彩今（19）日大年初三晚間同時開獎，大樂透保證獎金1億、威力彩保證頭獎2億，而大樂透加碼的春節大紅包也將持續開出，《NOWNEWS》也特別整理春節大小紅包加碼到何時、獎項還剩下幾組、內行包牌法、開獎直播、中多少錢要扣稅等，提供民眾一文掌握過年台彩彩券最新資訊。
春節大紅包加碼到何時？現在獎項剩下幾組
這次台彩春節加碼大樂透一路從2月12日連續加開20天，目前今天要開出第8期的加碼，民眾還有13期的機會可以對中大紅包100萬元、小紅包10萬元，根據台彩最新派彩結果，目前100萬大紅包剩下284組、10萬小紅包剩餘518組。
大樂透、威力彩頭獎都破億！內行包牌方法一次看
然而今天有大樂透又有威力彩同時開獎，除了雙雙都是上億元的大獎之外，也有春節大小紅包可以對獎，因此包牌法是許多人不可少的投注方式，以下是大樂透以及威力彩的幾種包牌法，一次全部看懂！
📍大樂透連碰玩法：最常見的就是「7連碰（350元）」、「8連碰（1400元）」、「9連碰（4200元）」三種，簡單來說就是本來選6個數字變成選7個數字、8個數字以此類推，以7連碰來說，就是從49個號碼中選7個號碼，你就會得到「C7取6」，一共會出現7種不同的6碼組合；8連碰則是會有28組組合；9連碰則有84組組合。
📍大樂透包牌玩法：成本為450元，概念非常簡單，就是你用電選或自選，隨機在49顆號碼當中挑選9組6顆號碼投注，總計9注，你的中獎機率相對也會提高不少，如果以單純正彩中獎機率來看，頭獎機率更高、春節大紅包中獎機率也更高，以差不多價位玩法的「7連碰」比較，大紅包中獎機率為1/23782，但小全餐包牌法則是又降低到1/18000左右。
📍威力彩800元包牌：第一種是「第一區選6個號碼固定不變」，搭配「第二區01至08」，總計8注；第二種是「第一區號碼不固定」，搭配「第二區01至08」，同樣總計8注。
📍威力彩5600元包牌：綜合800元包牌法2種的玩法，會把「第一區38顆號碼隨機分成7組」，接著每一組都搭配「第二區01至08」，變成7X8等於56組號碼，投注金額才會變成5600元。
大樂透、威力彩開獎直播、最後投注時間
春節彩券開獎每天都會在YouTube頻道「全民i彩券」開獎，每期不管是什麼彩券都是晚間8時前截止投注，並且在晚間8時30分開獎，民眾可以鎖定頻道，祝您幸運中大獎！
威力彩、大樂透獎金怎麼領？中多少錢要扣稅？
威力彩、大樂透兌獎期限為開獎隔日起算3個月內。是否須至指定地點領取，依獎金金額區分，5000元為關鍵門檻；凡超過5000元者，須持中獎彩券與有效身分證件至指定金融機構辦理。
📌獎金5000元以下：可至彩券行、中國信託或指定金融機構兌領。
📌獎金5001元以上、未滿500萬元：須至中國信託或指定金融機構辦理。
📌獎金500萬元以上：限週一至週五9:00至17:00，事先撥打0800-024-500預約。
威力彩及大樂透獎金扣稅部分，公益彩券獎金採分離課稅，中獎超過5000元須另扣20%所得稅。5000元以下免印花稅；超過5000元者，若以現金或轉帳領取，須代扣千分之四印花稅；若以支票並自行貼花，則可免繳印花稅，但仍可能依金融機構規定收取手續費。
資料來源：財政部官網、台灣彩券
