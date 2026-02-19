過年期間就是要圍爐吃年菜，但或多或少一定會剩下一些白飯，多數家庭都會直接將剩飯放入冰箱冷藏，但米商「大倉米鋪」表示，提到冷藏保存會讓白飯容易流失水分且有異味，建議改以冷凍保存。過去就連日本營養專家監物南美、日本全國農業協同組合聯合會（JA全農）也同樣推薦，強調白飯冷凍不只能鎖住水分，復熱後口感依舊Q彈如新煮。
過年剩飯冷藏錯了！米商公布最佳保存法：冷凍才正確
米商「大倉米鋪」在官方臉書表示，建議民眾白飯、米飯若沒有吃完，一律先將米飯「密封後冷凍保存」，千萬不要冷藏保存。由於冷藏溫度不夠低，且容易吸收異味，米飯表面水分容易被抽乾，最好的方式就是密封冷凍保存。
至於如何冷凍保存？大倉米鋪提到，首先將米飯鋪在保鮮膜上，攤平後再密封包起來，最後放入夾鏈袋裡保存，放入冰箱冷凍即可。若有可密封、材質可微波的保鮮盒，可直接將沒吃完的米飯放入保鮮盒冷凍，米飯盡量攤平，厚度不要超過2公分。
白飯怎麼加熱？微波、電鍋加熱一次用上手
若要復熱可使用「微波方式」，冷凍過的米飯不需退冰，在表面噴灑少許水，放入微波爐以500W加熱3分30秒，根據各家微波爐功率大小，自行增減加熱時間；若加熱是使用「傳統電鍋」，大約蒸15至20分鐘。
大倉米鋪最後提醒，若將放入保鮮盒的米飯使用微波復熱，加熱前要注意保鮮盒是否可微波、是否有透氣孔，且因微波加熱後會產生水蒸氣，務必盡快取出掀開蓋子，以免過多蒸氣滴落導致米飯浸軟。
白飯保存為何用冷凍比較好？專家解釋：鎖水又保持Q彈
針對白飯保存方式，過去日本營養專家監物南美也有同樣的見解，監物南美表示，生米的澱粉在煮熟後會開始糊化、變得柔軟，這是白飯煮熟的醍醐味，但隨著時間過去，加上溫度下降，澱粉會逐漸劣化，整體變得乾硬，口感較差，其狀況在冷藏庫更明顯，反而冰在冷凍低溫下，還能協助鎖住水分。
日本全國農業協同組合聯合會（JA全農）曾在社群平台X發文建議，提醒民眾剩餘的白飯不要放入冷藏室，建議將沒吃完的白飯利用保鮮膜完整地包裹好，放入「冷凍庫」保存，後續再拿出來解凍即可，最後也提醒民眾，在白飯煮好後沒多久就能先將剩餘的部分保存，才能維持白飯剛煮好的Q彈口感。
資料來源：大倉米鋪、監物南美、日本全國農業協同組合聯合會
我是廣告 請繼續往下閱讀
米商「大倉米鋪」在官方臉書表示，建議民眾白飯、米飯若沒有吃完，一律先將米飯「密封後冷凍保存」，千萬不要冷藏保存。由於冷藏溫度不夠低，且容易吸收異味，米飯表面水分容易被抽乾，最好的方式就是密封冷凍保存。
白飯怎麼加熱？微波、電鍋加熱一次用上手
若要復熱可使用「微波方式」，冷凍過的米飯不需退冰，在表面噴灑少許水，放入微波爐以500W加熱3分30秒，根據各家微波爐功率大小，自行增減加熱時間；若加熱是使用「傳統電鍋」，大約蒸15至20分鐘。
大倉米鋪最後提醒，若將放入保鮮盒的米飯使用微波復熱，加熱前要注意保鮮盒是否可微波、是否有透氣孔，且因微波加熱後會產生水蒸氣，務必盡快取出掀開蓋子，以免過多蒸氣滴落導致米飯浸軟。
針對白飯保存方式，過去日本營養專家監物南美也有同樣的見解，監物南美表示，生米的澱粉在煮熟後會開始糊化、變得柔軟，這是白飯煮熟的醍醐味，但隨著時間過去，加上溫度下降，澱粉會逐漸劣化，整體變得乾硬，口感較差，其狀況在冷藏庫更明顯，反而冰在冷凍低溫下，還能協助鎖住水分。
日本全國農業協同組合聯合會（JA全農）曾在社群平台X發文建議，提醒民眾剩餘的白飯不要放入冷藏室，建議將沒吃完的白飯利用保鮮膜完整地包裹好，放入「冷凍庫」保存，後續再拿出來解凍即可，最後也提醒民眾，在白飯煮好後沒多久就能先將剩餘的部分保存，才能維持白飯剛煮好的Q彈口感。
更多「2026過年」相關新聞。