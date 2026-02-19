我是廣告 請繼續往下閱讀

過年剩飯冷藏錯了！米商公布最佳保存法：冷凍才正確

一律先將米飯「密封後冷凍保存」，千萬不要冷藏保存

▲大倉米鋪建議，保存時可以將米飯鋪在保鮮膜上，攤平後再密封包起來，最後放入夾鏈袋裡保存，放入冰箱冷凍即可。（圖／大倉米鋪臉書）

「微波方式」，冷凍過的米飯不需退冰，在表面噴灑少許水，放入微波爐以500W加熱3分30秒

若加熱是使用「傳統電鍋」，大約蒸15至20分鐘。

▲冷凍後的白飯若要復熱，建議可以使用微波爐或電鍋等家電加熱。（示意圖／取自photoAC）

白飯保存為何用冷凍比較好？專家解釋：鎖水又保持Q彈

生米的澱粉在煮熟後會開始糊化、變得柔軟，這是白飯煮熟的醍醐味，但隨著時間過去，加上溫度下降，澱粉會逐漸劣化，整體變得乾硬，口感較差，其狀況在冷藏庫更明顯，反而冰在冷凍低溫下，還能協助鎖住水分。

最後也提醒民眾，在白飯煮好後沒多久就能先將剩餘的部分保存，才能維持白飯剛煮好的Q彈口感。