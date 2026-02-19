我是廣告 請繼續往下閱讀

上午9時15分於國1北向218.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時30分排除，造成後方車流回堵4公里。

10時16分於國3北向144.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時36分排除，造成後方車流回堵4公里。 ▲國3北向144.8公里處事故。（圖／高速公路局提供）



11時23分於國3南向61.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時27分排除，造成後方車流回堵4公里。 ▲國3南向61.2公里處事故。（圖／高速公路局提供）



▲輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，有多種情境可能無法辨識。（圖／高速公路局提供）

春節連續假期今（19）日進入第六天——初三，國道上午發生3起小客車追撞事故，雖然已經排除但都造成後方車流回堵4公里。高公局建議國5南向用路人建議在17時後出發，西部國道及國5北向用路人可利用高乘載時段出發，節省時間。截至上午11時，國道全線交通量為41.7百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口-新竹、高架南向機場系統-楊梅端；國1北向鼎金系統-高科、仁德-台南系統、台中-泰安服務區、圓山-五堵、高架北向堤頂-汐止端。其餘如國3南向三鶯-大溪、烏日-霧峰、草屯-南投服務區；國3北向新化休息站-官田系統、安坑-南港系統；國3甲東向台北端-木柵；國5南向南港系統至石碇；國10東向仁武-燕巢系統也呈現壅塞，其餘路段行車大致正常。今早有3起小客車追撞事故，分別為：高公局預判今日下午重點壅塞路段為：1.南向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西；國5南港系統-頭城2.北向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林3.東/西向：國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。同時提醒民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，並保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。高公局祝春節假期行車平安。