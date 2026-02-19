韓國前總統尹錫悅因在2024年12月宣布緊急戒嚴，遭檢方以「內亂首謀」罪名求處死刑。首爾中央地方法院將於當地時間19日下午3點（台灣時間下午2點）進行一審判決。這將是在戒嚴事件發生443天後，對此案核心人物做出的最終審判。
根據江原日報等韓媒報導，首爾中央地方法院刑事合議庭將於19日下午3點，在417號大法庭對尹錫悅案進行宣判。除了尹錫悅之外，包括前國防部長金龍顯、前警察廳長趙志浩等7名因涉嫌從事內亂重要任務而被起訴的軍警指揮部成員，也將一同接受宣判。
法官團將首先判斷緊急戒嚴是否符合《刑法》第87條所規定的內亂罪，接著再針對各被告人的有罪與否及刑期進行宣判。
宣判過程將進行全程直播，尹錫悅將與律師團共同出席。
在此之前，韓國法院已經認定前國務總理韓德洙與前行政安全部長李祥敏內亂罪名成立，分別判處23年與7年有期徒刑。尹錫悅在先前的「阻礙逮捕案」一審中也已被判處有期徒刑 5 年。
據法律規定，內亂首謀罪的法定刑為死刑、無期徒刑或無期監禁。外界觀測認為，一旦罪名成立，尹錫悅恐難逃重刑。
值得一提的是，舉行宣判的417號大法庭正是前總統「光州劊子手」全斗煥、前總統李明博和朴槿惠等人受審的地方。全斗煥在一審被判處死刑。
