「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名劉恭顯）2023年7月宣布與富商吳育奇結束17年婚姻，離婚後的她都會女強人形象鮮明，事業更上一層樓。Melody春節期間公開一張走春的孝親照片，全素顏的她陪爸媽散步，雖然已經是47歲二寶媽，但沒化妝的狀態相當好，完全不怕檢視。
Melody全素顏陪爸媽散步 網友大讚女神都不會老
Melody父母遠從美國來台灣過農曆年，女兒在粉專分享陪雙親外出踏青的自拍照，可見Melody戴棒球潮帽、粗框眼鏡，穿咖啡色高領背心露出淺淺笑容，臉上沒有一點脂粉的她，皮膚白到透光，找不到絲毫瑕疵，保養得不像奔50歲熟女。
「family time is the best time」，Melody在配文感性地寫道，貼文曝光後，網友紛紛表示：「都不會老」、「回到爸媽的身邊，可以當個撒嬌的女兒真好」、「好孝順！人美心更美！」
Melody減法保養凍齡祕訣 運動飲食並行養成少女感
Melody無論出席活動或日常曝光，總是散發少女般的緊緻光采，視覺年齡一點也不像40多歲，她曾經分享保養哲學在於「減法原則」，強調日常保養步驟要少而精，專注保濕、防曬與高濃度產品，避免過多疊加造成肌膚負擔，定期醫美如電波拉提也是她的祕密武器，但她提醒，術後務必加強修護保濕並搭配良好作息，才能讓效果持久。
除了肌膚保養，Melody的身材管理更靠規律運動與飲食控管支撐，她推「擴胸超慢跑」結合瑜伽伸展與重訓，視運動為健康投資而非體態壓力，每週固定2至3次，既促進循環又提升氣色。
飲食上，Melody堅持原型食物、少油鹽，每天喝足2000c.c.溫水並補充膠原蛋白粉，同時重視睡眠與心態調整，認為「好好愛自己、活在當下」才是長效抗老關鍵。
資料來源：Melody Liu 殷悅臉書
