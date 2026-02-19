我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即，亞洲勁旅的韓國隊卻傳來災難性消息。韓國棒球委員會（KBO）於今（19）日證實，備受期待的聖路易紅雀韓裔投手奧布萊恩（Riley O'Brien）因傷確定退出國家隊。這是繼金河成、文棟柱等核心主力後，韓國隊又折損一名大將，讓原本目標突破首輪的太極虎軍團蒙上一層厚重的陰影。根據大聯盟官網《MLB.com》報導，現年31歲的奧布萊恩在14日的實戰投打練習（Live BP）中，不幸遭遇「右小腿輕微拉傷」，隨後便暫停了牛棚練投。奧布萊恩擁有韓國母親血統，登錄名為「李準永（Riley Jun-Young O'Brien）」。身高193公分的他，以上季在大聯盟出賽42場、防禦率2.06的優異成績入選，最快球速達160公里的伸卡球是其招牌武器。原先被韓國教練團視為本屆WBC的終結者人選，如今卻在開賽前夕意外離隊。KBO隨即宣布，將由斗山熊投手金澤延遞補入列。這屆WBC韓國隊的運氣可說是背到極點。在奧布萊恩退賽之前，傷兵名單早已排成一長串，其中原本預定的當家游擊手、現效力亞特蘭大勇士的金河成因右手手指受傷辭退；剛加盟聖地牙哥教士的宋成文也因側腹肌傷勢缺席；捕手崔在勳則因手部骨折退出。投手方面也是遭遇嚴重傷兵潮，除了奧布萊恩，擁有160公里火球的韓華鷹強投文棟柱因肩膀發炎免戰；上季在三星獅繳出12勝、防禦率3.24的本土王牌元兌仁也因右肘傷勢遭到割愛。韓國隊在2006年打進四強、2009年奪下亞軍後，已連續3屆（2013、2017、2023）在WBC首輪預賽遭到淘汰。本屆賽事韓國隊原希望能雪恥，未料比賽還沒打，投打核心就已支離破碎。在兩大先發王牌（文東珠、元兌仁）與預定守護神（奧布萊恩）全數缺陣的情況下，韓國隊想要突破重圍晉級複賽，難度恐怕比預期高出許多。