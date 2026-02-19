我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向太要大家別在手頭緊的時候，還要打腫臉充胖子、靠奢侈贏得旁人認同。（圖／摘自小紅書）

▲向太呼籲觀眾，年紀大仍要持續吸收新知，維持自身的競爭力。（圖／摘自小紅書）

香港電影大亨向華強的妻子「向太」陳嵐，近期經營短影音頻道頗受到外界關注，馬年假期她也公開一般人最關心的「發財祕訣」，解析年輕人為何窮忙的真相，告訴大家「小錢千萬別亂花、尊重金錢」等4大發財術，要先培養好正確的觀念與做法，錢才會來擁抱你，早日達成財富自由。向太表示自己觀察到，一般人和有錢人之間就差4個習慣，也是她要傳授的4點祕訣。尤其許多年輕人崇尚及時行樂，對於零星的開支缺乏警覺，特別警告大家，不應該抱持著幾十、幾百塊是小錢的心態，因為財富往往就是從這種輕忽、無所謂的態度下慢慢流失，只有尊重每一分微小的財富，才能積沙成塔，小錢不要亂花就是開始建立正確的金錢觀，也就往致富前進了一步。接著向太認為學會專注內在實力的累積很重要，許多人會打腫臉充胖子、在手頭緊的時候卻更在意面子，想藉由表面的揮霍來獲得旁人認可，這會反倒容易陷入財務危機，因此應該「向內求」，而非外在的包裝。擺脫了這些虛華不實的排場，才能夠沒有無謂的浪費，真正能夠把錢財守住。還有人際關係相當有影響，向太奉行「人脈即是錢脈」的經商金句，鼓勵大家主動靠近心態積極、懷抱正能量的人士，和他們在一起，不但可以獲取更有價值的資訊與商業機會，還能跟著建立正面心態，有機會拓寬自身的的視野，賺錢的格局也拓展。而成功人士在向太眼中，從來不拒絕新的事物，因而大家要持續學習與進步，不要抗拒新知。向太坦言學習應該是一輩子的志業，就算不一定要樣樣精通，但一定不能拒絕進步，特別現代社會正在快速變遷，不更新自身的知識，恐怕難保有競爭力。馬年初始，向太鼓勵觀眾在新的一年展現全新面貌，從現在起落實這4點建議，相信只要能長久堅持下去，就可以不用再追著財富跑，錢就會主動來擁抱你，提早財富自由、進入新的人生境界。