今（19）日進入農曆新年大年初三，同時也是「赤狗日」，傳統上適合外出走走、轉換氣場，也象徵新的一年正式開啟好運模式。不少民眾開始安排走春行程，搜尋「過年走春景點」、「初三去哪玩」、「春節旅遊推薦」、「過年親子景點」、「全台走春懶人包」等關鍵字。《NOWNEWS今日新聞》就整理全台熱門走春景點資訊懶人包，提供給讀者一次掌握過年出遊攻略，輕鬆規劃初三行程，把好運與好心情一起帶回家。
📌本文重點摘要
◼︎新北市九份老街
◼︎台北市立動物園
◼︎台北貓空纜車
◼︎台北國立台灣科學教育館
◼︎台北中正紀念堂
◼︎台北國立故宮博物院
◼︎台北士林夜市
◼︎苗栗白沙屯拱天宮
◼︎台中萬和宮
◼︎台中燈會
◼︎台中科博館
◼︎日月潭（向山行政暨遊客中心）
◼︎彰化溪洲公園（2026花在彰化）
◼︎彰化八卦山大佛風景區（2026月影燈季）
◼︎彰化鹿港天后宮
◼︎嘉義阿里山國家森林遊樂區
◼︎台南月津港親水公園（2026月津港燈節）
◼︎台南奇美博物館
◼︎台南花園夜市
◼︎高雄國立科學工藝博物館
◼︎高雄果嶺自然公園
◼︎高雄壽山動物園
◼︎花蓮東大門夜市
北部走春景點、地址、營業時間一次看
📍新北市九份老街
地址：新北市瑞芳區基山街
過年營業時間：
初三（四）2月19日10:00–20:00
初四（五）2月20日10:00–20:00
初五（六）2月21日10:00–20:00
初六（日）2月22日10:00–20:00
📍台北市立動物園
地址：台北市文山區新光路二段30號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–17:00
初四（五）2月20日9:00–17:00
初五（六）2月21日9:00–17:00
初六（日）2月22日9:00–17:00
📍台北貓空纜車
地址：台北市文山區萬興里新光路二段8號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–22:00
初四（五）2月20日9:00–22:00
初五（六）2月21日9:00–22:00
初六（日）2月22日9:00–22:00
📍台北國立台灣科學教育館
地址：台北市士林區士商路189號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–18:00
初四（五）2月20日9:00–18:00
初五（六）2月21日9:00–18:00
初六（日）2月22日9:00–18:00
📍台北中正紀念堂
地址：台北市中正區中山南路21號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–18:00
初四（五）2月20日9:00–18:00
初五（六）2月21日9:00–18:00
初六（日）2月22日9:00–18:00
📍台北國立故宮博物院
地址：台北市士林區至善路二段221號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–17:00
初四（五）2月20日9:00–17:00
初五（六）2月21日9:00–17:00
初六（日）2月22日9:00–17:00
📍台北士林夜市
地址：台北市士林區基河路101號
過年營業時間：
初三（四）2月19日16:00–00:00
初四（五）2月20日16:00–00:00
初五（六）2月21日16:00–00:00
初六（日）2月22日16:00–00:00
📍苗栗白沙屯拱天宮
地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰白東8號
過年營業時間：
初三（四）2月19日5:00–21:30
初四（五）2月20日5:00–21:30
初五（六）2月21日5:00–21:30
初六（日）2月22日5:00–21:30
中部走春景點、地址、營業時間一次看
📍台中萬和宮
地址：台中市南屯區萬和路一段51號
過年營業時間：
初三（四）2月19日6:00–21:00
初四（五）2月20日6:00–21:00
初五（六）2月21日6:00–21:00
初六（日）2月22日6:00–21:00
📍台中燈會
地址：台中市西屯區中科路2966號
過年營業時間：
初三（四）2月19日17:00-22:00
初四（五）2月20日17:00-22:00
初五（六）2月21日17:00-22:00
初六（日）2月22日17:00-22:00
📍台中科博館
地址：台中市北區館前路1號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–17:00
初四（五）2月20日9:00–17:00
初五（六）2月21日9:00–17:00
初六（日）2月22日9:00–17:00
📍日月潭（向山行政暨遊客中心）
地址：南投縣魚池鄉中山路599號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00-17:00
初四（五）2月20日9:00-17:00
初五（六）2月21日9:00-17:00
初六（日）2月22日9:00-17:00
📍彰化溪洲公園（2026花在彰化）
地址：彰化縣溪州鄉中央路三段138號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–18:00
初四（五）2月20日9:00–18:00
初五（六）2月21日9:00–18:00
初六（日）2月22日9:00–18:00
📍彰化八卦山大佛風景區（2026月影燈季）
地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號
過年春節正常對外開放
展覽時間：2025年12月27日至2026年3月1日，每晚17:30至22:00亮燈
📍彰化鹿港天后宮
地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號
過年營業時間：
初三（四）2月19日6:00–22:00
初四（五）2月20日6:00–22:00
初五（六）2月21日6:00–22:00
初六（日）2月22日6:00–22:00
南部走春景點、地址、營業時間一次看
📍嘉義阿里山國家森林遊樂區
地址：嘉義縣阿里山鄉中正村 東59號
過年營業時間：24小時無休
初三（四）2月19日00:00–23:59
初四（五）2月20日00:00–23:59
初五（六）2月21日00:00–23:59
初六（日）2月22日00:00–23:59
📍台南月津港親水公園（2026月津港燈節）
地址：台南市鹽水區康樂路
過年春節正常對外開放
每日亮燈時間：主燈區17:30–23:00；巷弄燈區18:00–22:00
📍台南奇美博物館
地址：台南市仁德區文華路二段66號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:30–17:30
初四（五）2月20日9:30–17:30
初五（六）2月21日9:30–17:30
初六（日）2月22日9:30–17:30
📍台南花園夜市
地址：台南市北區海安路三段533號
過年營業時間：
初三（四）2月19日17:00–00:00
初四（五）2月20日17:00–00:00
初五（六）2月21日17:00–00:00
初六（日）2月22日17:00–00:00
📍高雄國立科學工藝博物館
地址：高雄市三民區九如一路720號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–18:00
初四（五）2月20日9:00–18:00
初五（六）2月21日9:00–18:00
初六（日）2月22日9:00–18:00
📍高雄果嶺自然公園
地址：高雄市鳥松區球場路270號
過年營業時間：
初三（四）2月19日5:00–18:00
初四（五）2月20日5:00–18:00
初五（六）2月21日5:00–18:00
初六（日）2月22日5:00–18:00
📍高雄壽山動物園
地址：高雄市鼓山區萬壽路350號
過年營業時間：
初三（四）2月19日9:00–17:00
初四（五）2月20日9:00–17:00
初五（六）2月21日9:00–17:00
初六（日）2月22日9:00–17:00
東部走春景點、地址、營業時間一次看
📍花蓮東大門夜市
地址：花蓮縣花蓮市中山路50號
過年營業時間：
初三（四）2月19日18:00–00:00
初四（五）2月20日18:00–00:00
初五（六）2月21日18:00–00:00
初六（日）2月22日18:00–00:00
