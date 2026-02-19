我是廣告 請繼續往下閱讀

北部走春景點、地址、營業時間一次看

📍新北市九份老街

▲新北市九份老街過年期間每日營業時間為10:00至20:00。（示意圖／取自Pixabay）

📍台北市立動物園

📍台北貓空纜車

▲台北貓空纜車初一至初五不打烊，正常對外開放營業。（圖／北捷提供）

📍台北國立台灣科學教育館

📍台北中正紀念堂

📍台北國立故宮博物院

▲台北國立故宮博物院相當適合作為親子走春景點。（圖／國立故宮博物院提供）

📍台北士林夜市

📍苗栗白沙屯拱天宮

▲苗栗白沙屯拱天宮以「粉紅超跑」遶境活動出名，春節期間一樣吸引大批香客造訪。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書粉專）

中部走春景點、地址、營業時間一次看

📍台中萬和宮

📍台中燈會

▲台中燈會春節亮燈時間為每日17:00至22:00。（圖／民政局提供）

📍台中科博館

📍日月潭（向山行政暨遊客中心）

📍彰化溪洲公園（2026花在彰化）

▲2026「花在彰化」活動辦在彰化溪洲公園，展期至3月1日。（圖／取自臉書粉專「彰化縣政府農業處」）

📍彰化八卦山大佛風景區（2026月影燈季）

📍彰化鹿港天后宮

南部走春景點、地址、營業時間一次看

📍嘉義阿里山國家森林遊樂區

📍台南月津港親水公園（2026月津港燈節）

▲「2026月津港燈節」在台南月津港親水公園登場，活動至3月8日止。（圖／翻攝月津港燈節官網 www.yuejinlanternfestival.com）

📍台南奇美博物館

📍台南花園夜市

▲花園夜市是台南必去景點，春節假期總是擠滿遊客。（圖／台南市觀旅局提供）

📍高雄國立科學工藝博物館

📍高雄果嶺自然公園

▲高雄果嶺自然公園2025年10月正式開幕，成為高雄人新興的走春好去處。（圖／高市府提供）

📍高雄壽山動物園

東部走春景點、地址、營業時間一次看

📍花蓮東大門夜市

今（19）日進入農曆新年大年初三，同時也是「赤狗日」，傳統上適合外出走走、轉換氣場，也象徵新的一年正式開啟好運模式。不少民眾開始安排走春行程，搜尋「過年走春景點」、「初三去哪玩」、「春節旅遊推薦」、「過年親子景點」、「全台走春懶人包」等關鍵字。《NOWNEWS今日新聞》就整理全台熱門走春景點資訊懶人包，提供給讀者一次掌握過年出遊攻略，輕鬆規劃初三行程，把好運與好心情一起帶回家。