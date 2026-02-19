今（19）日進入農曆新年大年初三，同時也是「赤狗日」，傳統上適合外出走走、轉換氣場，也象徵新的一年正式開啟好運模式。不少民眾開始安排走春行程，搜尋「過年走春景點」、「初三去哪玩」、「春節旅遊推薦」、「過年親子景點」、「全台走春懶人包」等關鍵字。《NOWNEWS今日新聞》就整理全台熱門走春景點資訊懶人包，提供給讀者一次掌握過年出遊攻略，輕鬆規劃初三行程，把好運與好心情一起帶回家。

📌本文重點摘要

◼︎新北市九份老街
◼︎台北市立動物園
◼︎台北貓空纜車
◼︎台北國立台灣科學教育館
◼︎台北中正紀念堂
◼︎台北國立故宮博物院
◼︎台北士林夜市
◼︎苗栗白沙屯拱天宮
◼︎台中萬和宮
◼︎台中燈會
◼︎台中科博館
◼︎日月潭（向山行政暨遊客中心）
◼︎彰化溪洲公園（2026花在彰化）
◼︎彰化八卦山大佛風景區（2026月影燈季）
◼︎彰化鹿港天后宮
◼︎嘉義阿里山國家森林遊樂區
◼︎台南月津港親水公園（2026月津港燈節）
◼︎台南奇美博物館
◼︎台南花園夜市
◼︎高雄國立科學工藝博物館
◼︎高雄果嶺自然公園
◼︎高雄壽山動物園
◼︎花蓮東大門夜市

北部走春景點、地址、營業時間一次看

📍新北市九份老街

地址：新北市瑞芳區基山街

過年營業時間：

初三（四）2月19日10:00–20:00
初四（五）2月20日10:00–20:00
初五（六）2月21日10:00–20:00
初六（日）2月22日10:00–20:00

▲新北市九份老街過年期間每日營業時間為10:00至20:00。（示意圖／取自Pixabay）
📍台北市立動物園

地址：台北市文山區新光路二段30號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–17:00
初四（五）2月20日9:00–17:00
初五（六）2月21日9:00–17:00
初六（日）2月22日9:00–17:00

📍台北貓空纜車

地址：台北市文山區萬興里新光路二段8號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–22:00
初四（五）2月20日9:00–22:00
初五（六）2月21日9:00–22:00
初六（日）2月22日9:00–22:00

▲台北貓空纜車初一至初五不打烊，正常對外開放營業。（圖／北捷提供）
📍台北國立台灣科學教育館

地址：台北市士林區士商路189號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–18:00
初四（五）2月20日9:00–18:00
初五（六）2月21日9:00–18:00
初六（日）2月22日9:00–18:00

📍台北中正紀念堂

地址：台北市中正區中山南路21號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–18:00
初四（五）2月20日9:00–18:00
初五（六）2月21日9:00–18:00
初六（日）2月22日9:00–18:00

📍台北國立故宮博物院

地址：台北市士林區至善路二段221號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–17:00
初四（五）2月20日9:00–17:00
初五（六）2月21日9:00–17:00
初六（日）2月22日9:00–17:00

▲台北國立故宮博物院相當適合作為親子走春景點。（圖／國立故宮博物院提供）
📍台北士林夜市

地址：台北市士林區基河路101號

過年營業時間：

初三（四）2月19日16:00–00:00
初四（五）2月20日16:00–00:00
初五（六）2月21日16:00–00:00
初六（日）2月22日16:00–00:00

📍苗栗白沙屯拱天宮

地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰白東8號

過年營業時間：

初三（四）2月19日5:00–21:30
初四（五）2月20日5:00–21:30
初五（六）2月21日5:00–21:30
初六（日）2月22日5:00–21:30

▲苗栗白沙屯拱天宮以「粉紅超跑」遶境活動出名，春節期間一樣吸引大批香客造訪。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書粉專）
中部走春景點、地址、營業時間一次看

📍台中萬和宮

地址：台中市南屯區萬和路一段51號

過年營業時間：

初三（四）2月19日6:00–21:00
初四（五）2月20日6:00–21:00
初五（六）2月21日6:00–21:00
初六（日）2月22日6:00–21:00

📍台中燈會

地址：台中市西屯區中科路2966號

過年營業時間：

初三（四）2月19日17:00-22:00
初四（五）2月20日17:00-22:00
初五（六）2月21日17:00-22:00
初六（日）2月22日17:00-22:00

▲台中燈會春節亮燈時間為每日17:00至22:00。（圖／民政局提供）
📍台中科博館

地址：台中市北區館前路1號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–17:00
初四（五）2月20日9:00–17:00
初五（六）2月21日9:00–17:00
初六（日）2月22日9:00–17:00

📍日月潭（向山行政暨遊客中心）

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00-17:00
初四（五）2月20日9:00-17:00
初五（六）2月21日9:00-17:00
初六（日）2月22日9:00-17:00

📍彰化溪洲公園（2026花在彰化）

地址：彰化縣溪州鄉中央路三段138號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–18:00
初四（五）2月20日9:00–18:00
初五（六）2月21日9:00–18:00
初六（日）2月22日9:00–18:00

▲2026「花在彰化」活動辦在彰化溪洲公園，展期至3月1日。（圖／取自臉書粉專「彰化縣政府農業處」）
📍彰化八卦山大佛風景區（2026月影燈季）

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

過年春節正常對外開放

展覽時間：2025年12月27日至2026年3月1日，每晚17:30至22:00亮燈

📍彰化鹿港天后宮

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

過年營業時間：

初三（四）2月19日6:00–22:00
初四（五）2月20日6:00–22:00
初五（六）2月21日6:00–22:00
初六（日）2月22日6:00–22:00

南部走春景點、地址、營業時間一次看

📍嘉義阿里山國家森林遊樂區

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村 東59號

過年營業時間：24小時無休

初三（四）2月19日00:00–23:59
初四（五）2月20日00:00–23:59
初五（六）2月21日00:00–23:59
初六（日）2月22日00:00–23:59

📍台南月津港親水公園（2026月津港燈節）

地址：台南市鹽水區康樂路

過年春節正常對外開放

每日亮燈時間：主燈區17:30–23:00；巷弄燈區18:00–22:00

▲「2026月津港燈節」在台南月津港親水公園登場，活動至3月8日止。（圖／翻攝月津港燈節官網 www.yuejinlanternfestival.com）
📍台南奇美博物館

地址：台南市仁德區文華路二段66號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:30–17:30
初四（五）2月20日9:30–17:30
初五（六）2月21日9:30–17:30
初六（日）2月22日9:30–17:30

📍台南花園夜市

地址：台南市北區海安路三段533號

過年營業時間：

初三（四）2月19日17:00–00:00
初四（五）2月20日17:00–00:00
初五（六）2月21日17:00–00:00
初六（日）2月22日17:00–00:00

▲花園夜市是台南必去景點，春節假期總是擠滿遊客。（圖／台南市觀旅局提供）
📍高雄國立科學工藝博物館

地址：高雄市三民區九如一路720號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–18:00
初四（五）2月20日9:00–18:00
初五（六）2月21日9:00–18:00
初六（日）2月22日9:00–18:00

📍高雄果嶺自然公園

地址：高雄市鳥松區球場路270號

過年營業時間：

初三（四）2月19日5:00–18:00
初四（五）2月20日5:00–18:00
初五（六）2月21日5:00–18:00
初六（日）2月22日5:00–18:00

▲高雄果嶺自然公園2025年10月正式開幕，成為高雄人新興的走春好去處。（圖／高市府提供）
📍高雄壽山動物園

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

過年營業時間：

初三（四）2月19日9:00–17:00
初四（五）2月20日9:00–17:00
初五（六）2月21日9:00–17:00
初六（日）2月22日9:00–17:00

東部走春景點、地址、營業時間一次看

📍花蓮東大門夜市

地址：花蓮縣花蓮市中山路50號

過年營業時間：

初三（四）2月19日18:00–00:00
初四（五）2月20日18:00–00:00
初五（六）2月21日18:00–00:00
初六（日）2月22日18:00–00:00

