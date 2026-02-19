明（20）日大年初四正逢接財神日，後天（21日）大年初五傳說也是五路財神生日，罕見吉日十分適合前往財神廟參拜招財，每到這時北中南各地靈驗財神廟，都會湧入眾多信眾拜拜補財庫，希望求得來年好運。《NOWNEWS》特別整理北中南靈驗財神廟，包括台北財神廟推薦、新北財神廟推薦、桃園財神廟推薦、台中財神廟推薦、雲林財神廟推薦、南投財神廟推薦、台南財神廟推薦、高雄財神廟推薦、屏東財神廟推薦，以及各大廟宇發財金領法、補財庫時間、祭拜流程與禁忌等，帶領民眾快速讀者財神廟精華資訊。
🟡北部財神廟推薦
📍台北｜松山霞海城隍廟
松山霞海城隍廟是台北在地著名財神廟，供奉城隍爺，配祀五路財神、月老、觀音菩薩、虎爺神祇。廟方最著名的每年正月初五迎財神時，會發放加持的「招財錢母」（發財金），還會請出「財神爺」下凡讓信眾摸鬍鬚。
松山霞海城隍廟於馬年初五同樣有迎財神發錢母規劃，2026年發錢母時間從初五早上9時至發放結束；2026初五補財庫時間則從早上9時至下午16時，依報到順序安排跟拜。
營業時間：06:00–22:00
地址：台北市松山區八德路四段439號
官方網址點此
📍新北｜金山財神廟
金山財神廟座落於新北金山、萬里交界，主祀五路財神，地理上位於「虎耳穴」，是靈氣充沛的祈福勝地，成為北海岸最多人朝聖的財神廟，每年過年春節都會擠爆人潮，提供信眾求取開運金、財寶袋與文武財氣。
信眾亦可向財神爺借取「發財金」，並依據聖筊的次數領取不同額度當作開運錢母。一次需擲3對筊，擲出3個聖杯，可向財神爺借300元發財金，2個聖杯200元，1個聖杯100元。廟方將選用未經過婚喪喜慶的新鈔借予民眾，但必須18歲以上，憑證件登記方才可申借。借出的款項並不會催討，但若要借新的發財金前，必須還完舊款才可重借，還願時不低於借款金額，表達對財神爺庇佑的感謝。
營業時間：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號
地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號
官方網址點此
📍新北｜中和烘爐地南山福德宮
新北烘爐地南山福德宮位於新北市中和區南勢角山，是北台灣香火最旺的土地公廟之一，正殿保留了最初以石板搭建的小土地公廟，形成了「廟中廟」的特殊景觀。正殿供俸福德正神、註生娘娘及山神星君，財神殿則奉祀五路財神、文昌帝君及月老星君等。
烘爐地南山福德宮財神殿求錢母時，必須先循著順序參拜，最後會到天官五路財神橋，以「大錢換母錢」方式換取，民眾須先至財神橋領取紅包袋及平安符，將硬幣投入聚寶盆上方入口或將紙鈔（勿折鈔）放入下方入，接著手摸元寶迎福納財，最後於虎口處取活開運母錢，最後將母錢與平安符一起放入紅包袋至中爐以順時針繞三圈方式過香爐。
營業時間：24小時營業
地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號
官方網址點此
📍桃園｜南崁五福宮
「南崁五福宮」又稱玄壇廟，南崁五福宮位於桃園蘆竹，主祀武財神玄壇元帥趙公明，是台灣桃園最古老的寺廟，也是全台歷史最悠久的財神廟之一，已有超過300年歷史，現列為國家三級古蹟。廟方鎮殿之寶「天爐」設計莊嚴，許多民眾參拜時都會摸摸天爐，雙手以順時針繞摸3圈祈求開運，為自己與家人帶來財運與福氣。
營業時間：06:00 – 21:00
地址：桃園市蘆竹區五福路1號
官方網址點此
🟡中部財神廟推薦
📍台中｜廣天宮財神開基祖廟
台中廣天宮（台中廣天宮 財神開基祖廟）位於台中北屯，鄰近於大坑口、二分埔，主祀五路財神之首趙公明，供奉歷史最悠久的財神爺開基老祖金身。台中廣天宮以求財靈驗著名，不少信眾都會來此求借發財金、摸元寶，春節期間還有「過錢門」與「砸酒碗」等獨特祈福儀式著稱。
台中廣天宮獨創「黃金發財蛋」，民眾可免費領取黃金發財蛋，剝去一片片蛋殼象徵將纏身的厄運剝除，大口吃下「剝除厄運招財運」幫助招來好運、廣結貴人。另外台中廣天宮推出「財神寶庫」，信眾可借168求財錢母，必須先填寫借金單，並攜帶身份證，才可向財神爺借取求財錢母，借取後再將發財錦囊繞香爐，增強錢母能量。
營業時間：08:00–21:00
地址：台中市北屯區遼陽五街131號
官方網址點此
📍雲林｜北港武德宮
北港武德宮位於雲林縣北港鎮，是台灣知名的五路財神信仰開基祖廟，也是台灣佔地面積最大、最多分靈的財神廟，全台有超過8,000處財神廟分靈至此。因此有著「全球武財神總廟」稱號。北港武德宮主祀武財神趙公明，建築雄偉，擁有一座約3層樓高、雕刻精緻的「天庫金爐」，不僅是武德宮的地標，更成為信徒搶著朝聖的熱門景點。
不少信眾亦會至北港武德宮求財寶箱，信眾需於正殿武財神爺案前虔誠祝禱，擲筊應允後，即可繳交3600元功德金將財寶箱帶回擺放。財寶箱底部安上財神符，內含廟方放入的錢母與發財金。2026年北港武德宮正月初四也會舉辦迎財神法會，邀請全台信眾一同來補財庫、迎新春。
＜錢母發放時間與地點＞
◼︎ 發放時間：初一至初五，逢09:00、12:00、15:00、18:00、21:00、24:00發放
◼︎ 發放地點：三川殿，請於龍邊排隊領取，每時段數量有限，發完為止。
◼︎ 加碼發放時間：初四子時迎財神2月19日晚上23時15分
◼︎ 加碼發放地點：廟埕、新春晚會表演場地（道院後方）
＜好彩頭-菜頭發放時間＞
初一至初五，逢12:00、15:00、18:00發放，每時段數量有限，發完為止。
營業時間：06:00–22:00
地址：雲林縣北港鎮華勝路330號
官方網址點此
📍南投｜竹山紫南宮
南投竹山紫南宮位在南投竹山，主祀福德正神尊像，與烘爐地南山福德宮、車城福安宮並稱「三大土地公廟」，以借發財金、招財錢母聞名全台，是熱門求財與觀光景點，每年過年都會吸引大批信眾前來參拜。
＜紫南宮發財金求取方式＞
信眾必須親自到紫南宮，向土地公、土地婆焚香祈福，後取筊向土地公、土地婆行禮並告之姓名、住處以及許下心中祈求的願望，最後擲筊即可。第一次擲筊獲得「聖筊」者，可求金600元。若第一次未獲「聖筊」，可再次向土地公行禮並告知姓名、住處以及許下心中祈求的願望，再次「擲筊」，如獲「聖筊」者，可求金500元。
許願擲筊獲「聖筊」者依次數可求金400元、300元、200元、100元；若六次皆未獲土地公「聖筊」者，則請下次再來祈福許願求金，或可以求祈福金雞（開運金雞）試試。
＜開運金雞求取方式＞
年滿20歲者即可求取開運金雞，需誠心向土地公、土地婆、石頭公說明求取用途，說明後再擲筊（必須聖筊一次），擲一次聖筊後，再到登記處登記金雞，添香油錢3600元，最後捧著金雞至土地公爐繞三圈，小心翼翼帶回家供奉，每天都得在金雞面前放茶水，或多放一杯米，但切記不可使用生水。
營業時間：07:00–21:00
地址：南投縣竹山鎮大公街40號
官方網址點此
🟡南部財神廟推薦
📍台南｜南鯤鯓代天府
南鯤鯓代天府位於台南市北門區，南鯤鯓代天府主祀五府千歲，是全台規模最大、歷史最悠久的王爺廟，有「王爺總廟」之稱，南鯤鯓代天府不僅在民國72年訂為國定古蹟，更曾列入米其林綠色旅遊指南3星級景點。
信眾至南鯤鯓代天府除了參拜王爺祈求平安，還會特別前往五王殿後方、青山寺前的金錢壁，其是咾咕石砌成的牆壁，金錢作九五排列，枚枚相疊，塊塊相扣，信眾到此可以透過雙手觸摸錢幣招財。參拜方式為由左側走到右側，記得要以雙手抓住財氣放入口袋。
營業時間：07:30–21:00
地址：台南市北門區鯤江里976號
官方網址點此
📍高雄｜關帝廟
高雄關帝廟，舊名「關帝廳」，是高雄香火鼎盛、歷史優久的寺廟，主祀關聖帝君關羽，配祀註生娘娘及福德正神，另有文昌殿、財神殿及月下老人等神神明，每年過年都會擠滿膜拜祈求好運平安的信徒。
高雄關帝廟發財金以「金箔貼金牛」為特色，民眾前往財神殿按照參拜順序參拜完後，於一樓財神殿購買發財金，皆會獲得一小包金箔，可將金箔貼在財神殿內一隻背著元寶的大金牛身上，貼完金箔後將文疏及金紙拿去火爐燒化，祈求財神保庇。
營業時間：07:00–22:00
地址：高雄市苓雅區武廟路52號
官方網址點此
📍屏東｜車城福安宮
車城福安宮位於屏東車城鄉福安村，是東南亞最大、全台灣前三大的福德正神廟，主祀福德正神，特色是土地公像身穿龍袍、戴官帽，外觀莊嚴華麗。而車城福安宮財神祖廟以求財靈驗著稱，被尊為「財神祖廟」，每年都會吸引大批信眾前來借發財金、求財運。
只要年滿20歲以上皆可求取發財金，借金的信眾需先至福安宮內殿向土地公祖稟報姓名、地址及借金的緣由，再向福德正神擲筊，若有允筊即可至文化館填寫個人資料，並出示個人身份證或足以代表身份的證件，即可領取600元發財金。發財金需過爐祈福，並於一年內還金，適合求事業順遂與財運。
營業時間：05:00–22:00
地址：屏東縣車城鄉福安路51號
官方網址點此
🟡財神參拜流程
雖然各大廟宇參拜方式更有些許差別，但大方向必須謹記各大廟宇參拜順序，且謹記參拜時必須告知詳細個人資料，才能讓財神爺順利為你祈福、保佑今年好運。
◼︎ 步驟1：進入廟宇遵守「右進左出」，避免踩踏門檻，入廟後把供品與金紙整齊放置供桌上。
◼︎ 步驟2：先到正門口拜天公爐（向天公／玉皇大帝報告）。
◼︎ 步驟3：拜主神（廟內主祀神明）。
◼︎ 步驟4：拜財神，向財神稟告姓名、出生年月日、住址與祈求目標（務實具體）。
◼︎ 步驟5：等線香燒至一半以上，再進行金紙焚燒。
🟡財神參拜禁忌
◼︎ 禁忌1：不能只拜財神，記得要先參拜廟宇主神。
◼︎ 禁忌2：若有求得發財金或錢母不能隨意花用，記得有借有還。
◼︎ 禁忌3：切勿貪心，記得跟神明說自己的目標與還願計畫。
◼︎ 禁忌4：祭拜時若有三牲要新鮮現煮。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
