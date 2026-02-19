我是廣告 請繼續往下閱讀

網路社群近日流傳一段令人震怒的虐待動物影片！一名新竹男國中生，涉嫌對關在鐵籠的貓咪燃放「沖天炮」，並將殘忍過程上傳至個人限時動態，畫面中，驚恐萬分的貓咪在爆炸聲響中無處可躲，掌鏡的男學生卻伴隨火光發出陣陣嬉笑，更戲謔地高喊「新年快樂」，冷血行徑引發網友撻伐。新竹縣動保所獲報後於19日凌晨緊急介入，目前已將受害貓咪帶回安置，並同步聯繫校方對該名學生進行調查與輔導，而男同學的行為，恐怕已經違反《動保法》，最高將面臨7萬5千元罰鍰。近日社群平台Threads流傳一段令人髮指的影片，引發全網公憤。一名新竹某國中男學生在昏暗狹小的鐵籠前錄下限時動態，畫面中一隻黑白花色的小貓眼神驚恐，該名學生卻不斷對著貓咪叫囂「聽說你最近很會嘛？」隨後竟變本加厲將沖天炮插進籠內並用打火機引燃，接著他邊倒退邊大喊「你還在躲、還在躲！」。隨後，刺眼的火花與巨大聲響，讓貓咪嚇得全身顫抖、蜷縮在角落，但男學生絲毫沒有悔意，冷血地大笑，最後竟還興奮地高呼「新年快樂喔！」。這段殘忍的影片PO上網後，迅速點燃網友怒火，眾人紛紛留言痛批「會有報應的」、「超生氣..真的會下地獄」、「留言擴散出去！不可原諒！」。許多網友對貓咪的安危感到極度揪心，留言表示「我看不下去..好可怕，請問貓咪最後還好嗎」、「貓咪不是玩具」、「看到真的很生氣」、「好心疼貓貓」，直指這種行為「令人憤慨！」，要求相關單位介入調查。事件曝光後，有熱心民眾當晚循線趕赴現場救援貓咪，同時遇上前來搜救的動保所人員，除了影片中的黑白花色貓咪外，另外，還發現兩隻被關在籠內的虎斑貓。對此，新竹縣動物保護防疫所表示，本所接獲通報後即派員前往處理，受虐貓咪已由本所順利救援並帶回安置。經本所獸醫師初步檢查，該貓雖受到嚴重驚嚇，惟目前生命徵象穩定，已安排留所觀察，並提供必要醫療照護及後續健康評估。本所將持續密切追蹤其恢復情形，確保動物獲得妥善照顧。新竹縣動物保護防疫所強調，任何形式之騷擾、虐待或傷害動物行為，均已違反《動物保護法》第6條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」，將依同法第30條規定，處新臺幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；若涉及更嚴重傷害情節，亦將依法從嚴究辦，絕不寬貸。新竹縣動物保護防疫所補充，鑒於本案行為人為未成年人，本所已同步聯繫校方及相關單位，啟動輔導與生命教育機制，加強學生正確對待動物之觀念，並納入後續追蹤輔導。除依法行政外，亦期盼透過教育引導，從源頭預防類似事件再次發生。