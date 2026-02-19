我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李明璇笑說，自己平常行程滿檔，難得在春節午後坐下來喝杯咖啡，看著窗外林蔭與散步的人群。（圖／李明璇提供）

農曆春節連假進入中段，許多民眾把握假期走春、探訪城市角落。松山信義區市議員參選人李明璇也選在午後時光，走進民生社區，在林蔭環繞的街道間，感受屬於台北難得的慢步調。民生社區向來以寬敞街廓與成排綠樹聞名，住宅與生活機能交織，形成獨特的人文氛圍。李明璇表示，過年期間除了走訪市場、向里民拜年，也會留一點時間給自己，靜靜感受社區的生活質地，「一座城市的溫度，其實藏在這些日常角落裡。」這次她造訪兩間風格鮮明的咖啡空間。一間隱身住宅巷弄、充滿文藝氣息，木質調與自然採光交織出柔和氛圍，讓人不自覺放慢腳步；另一間則以鮮明藍色系為主視覺，坐落在公園綠意前，展現年輕、潮流與設計感兼具的城市新樣貌。兩種截然不同的空間風格，也呈現民生社區兼容並蓄的多元面貌。李明璇笑說，自己平常行程滿檔，難得在春節午後坐下來喝杯咖啡，看著窗外林蔭與散步的人群，「其實台北很美，只是我們平常太忙，少了停下來看的時間。」她也觀察到，近年民生社區逐漸成為民眾假日散步、親子放電、朋友聚會的新選擇，公園、綠地與街邊店家形成良好的生活循環。「這樣的城市風景，是台北很珍貴的資產。」李明璇認為，如何在發展與生活品質之間取得平衡，是未來地方治理重要課題。春節期間，她持續走訪松山信義各里，向鄉親拜年，也推薦民眾在假期尾聲，不妨走進社區林蔭下，給自己一段慢活時光。「新的一年，願大家都能在忙碌裡，找到屬於自己的片刻平靜。」