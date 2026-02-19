我是廣告 請繼續往下閱讀

▲短今初二回平溪家裡的餐廳幫忙。（圖／翻攝自短今IG@sammie_923）

除夕跨夜備料 陪媽媽撐到深夜

▲短今工作完後，在車上簽名。（圖／翻攝自短今IG@sammie_923）

雙馬尾甜笑 粉絲到場力挺

WBC啦啦隊CT Amaze、中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），平時在球場上活力十足，農曆春節卻卸下應援女神身分，低調現身平溪家中餐廳幫忙，她沒有刻意遮掩身分，圍裙一繫、手套一戴，就在廚房與櫃檯之間來回穿梭，被網友直擊笑稱是「最美工讀生」，消息迅速在社群擴散。短今透露今年過年和往年不同，從除夕就開始投入餐廳工作，光是她與媽媽2人備料、處理食材，就花了超過3小時，直到深夜才告一段落，她坦言以前未必完全理解媽媽的辛勞，如今親自參與才知道備餐流程繁瑣又耗體力，也更加心疼母親長年獨自扛下這些重任。到了初二，餐廳生意更是湧入人潮，雖然短金家餐廳今年有請工讀生協助，但她依然幾乎全程待在第一線支援，她從上午11點半一路忙到晚上8點半，直言自己：「洗碗洗了十個小時！」直到打烊才終於坐下來喘口氣。現場畫面被拍下後，不少粉絲大讚她接地氣又敬業。貼文中，短今也分享自己在廚房工作的模樣，紮著雙馬尾、穿著圍裙對鏡頭比YA，毫無明星架子，部分粉絲特地到平溪餐廳捧場讓她相當感動，她感謝大家在忙碌之餘仍抽空支持，表示這些回憶都會珍惜在心，也祝福大家新的一年順心如意。在歷經短暫年後，短今接下來也將以2026 WBC世界棒球經典賽啦啦隊CT Amaze為中華隊加油，不少球迷、粉絲也紛紛表示期待，希望早日看見短今站上應援舞台的一天。