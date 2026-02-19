日本流行天團YOASOBI成員Ayase肛門破裂上網哀嚎！他大過年在X表示：「Sony音樂總公司的衛生紙硬到不行，害我肛門被撕裂成八塊！」歌手後藤正文也感同身受，轉分享Ayase的貼文，說Sony音樂的衛生紙像砂紙，「拜託換成雙層的好嗎？」笑瘋一片網友：「Sony音樂對音樂品質超講究，結果對紙質超隨便，真的有夠好笑！」
Sony公司衛生紙像剛刷 YOASOBI上網哀嚎肛門裂開
Ayase日前在X寫下：「Sony音樂總公司的衛生紙硬到不行，害我肛門被撕裂成八塊。」引來一票網友留言，有人把捲筒衛生紙P圖成鋼刷，笑問：「是這種感覺嗎？」也有粉絲調侃：「感覺要誕生一首名曲了！」但其他網友卻說：「對藝人溫柔一點，對來訪者的屁股也溫柔一點，規格拜託升級啦」、「笑到腹肌崩潰」、「Sony音樂對音樂品質超講究，結果對紙質超隨便，真的有夠好笑！」
後來，歌手後藤正文也轉分享Ayase的貼文，表示：「Sony音樂的衛生紙是那種像砂紙一樣的單層，又硬又薄。拜託換成雙層的好嗎！」結果再吸引一票網友推薦各款捲筒衛生紙並大喊：「Sony音樂先生，推薦這款給您」、「如果可以的話，還請笑納」、「粉絲們乾脆大家一起集資，送高級雙層衛生紙到Sony總公司當慰問品好了」、「Sony大人請守護藝人們的屁股吧」。
YOASOBI介紹 宣布將站上台北大巨蛋開演唱會
YOASOBI是由SONYMUSIC營運的小說投稿平台「monogatary」延伸出的「小說音樂化團體」企劃，最初鎖定以小說改編成歌曲為核心概念，找上Vocaloid製作人Ayase合作，Ayase後來在IG看到ikura翻唱愛繆〈Kimi wa Rock wo Kikanai〉的影片，主動聯繫後兩人一拍即合，組成團體YOASOBI，並於2019年10月1日正式出道。團名「YOASOBI」意指「夜晚的活動」，由Ayase親自命名，他曾解釋，兩人各自以創作者身分活動就像「白天」，而合體創作則像「夜晚」，象徵在音樂裡持續挑戰、冒險與創意的延伸。
2019年推出首支單曲《向夜晚奔去》後，串流播放突破10億次，後續作品橫掃排行榜，2023年為動畫《我推的孩子》演唱主題曲〈Idol〉更刷新多項J–POP紀錄，聲勢全面爆發，不只在日本展開大型巡演，海外邀約也接到手軟，去年（2025）已是第三度來台，並首度站上台北小巨蛋連開2場演唱會，吸引超過60萬人搶票，得知在台灣人氣高漲後甚至曾低調場勘台北大巨蛋，日前也宣布將登上該場地演出，只是確切時間尚未公開。
