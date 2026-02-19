英國男星湯姆費爾頓（Tom Felton）以經典片《哈利波特》系列中的反派角色「跩哥馬份」紅遍全球，今年適逢華人農曆春節的馬年，不少人把湯姆費爾頓的照片結合吉祥話當成春聯使用，連本人都分享和自己頭像的春聯合照，以中文向影迷祝賀新年快樂。
「跩哥馬份」結合春聯成迷因 湯姆費爾頓發聲響應
近來在華人圈流傳一則網路迷因，許多人將電影「跩哥馬份」的角色照片貼在春聯上，象徵迎接馬年到來，此外，由於「跩哥馬份」的大陸音譯為「馬爾福」，也有人把「馬」、「福」兩字拆開解釋成「帶來好運的馬」，並將其印在春聯上，張貼於家中或公共場所。
「跩哥馬份」被當成吉祥物的諧音哏引來英媒BBC報導，對此，飾演「跩哥馬份」的演員湯姆費爾頓也注意到此現象，在IG發布多則貼文、動態響應此網路迷因，除了將「馬爾福到了」的春聯貼在舞台劇休息室的門上，還與自己的春聯合照，並寫下中文「Happy Luna new year x 新年快樂」跟大家拜年。
童星出身演《哈利波特》走紅 系列結束後積極轉型
湯姆費爾頓1987年出生於英國薩里郡，自童星時期便踏入演藝圈，早年參演周潤發主演的電影《安娜與國王》，2001年起演出《哈利波特》系列長達10年，成功塑造金髮油頭、亦正亦邪的經典反派形象，成為影史中最具代表性的年輕角色之一。
結束魔法世界旅程後，湯姆費爾頓積極拓展戲路，參與多部影視作品與舞台劇演出，展現成熟轉型的企圖心，他也跨足音樂創作，發行個人作品與舉辦小型演出。近年來，湯姆費爾頓經常受邀出席影展與粉絲活動，談及《哈利波特》對自己帶來的影響時，他多次公開表達感謝與珍惜，擄獲粉絲的心。
Tom Felton IG
Tom Felton IG