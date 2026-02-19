我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台南市長黃偉哲偕同副總統消美琴前往台南開基玉皇宮走春參拜祈福，並發送總統府一元福袋。（圖／南市府提供）

副總統蕭美琴今（19）日適逢農曆大年初三偕同台南市長黃偉哲前往台南開基玉皇宮走春參拜祈福，並發送總統府一元福袋，向市民賀歲致意，吸引大批民眾一早排隊參與，不少攜家帶眷到場的民眾開心表示，領取一元福袋不僅別具意義，也為新的一年帶來滿滿祝福與好兆頭。蕭美琴在市長黃偉哲及廟方人員陪同下虔誠進香，祈願國泰民安、風調雨順、百業興盛。黃偉哲表示，感謝副總統於大年初三走訪台南，展現對地方的重視，也肯定開基玉皇宮長年投入公益，在公共衛生、健康促進及災害救助等面向，與市府攜手守護市民福祉。黃偉哲指出，台南身為文化古都、宗教信仰興盛，藉由春節期間的參拜行程與發送福袋，與市民共享新春喜氣，不僅祝福大家新的一年平安順遂、生活安康，也期盼市政建設穩健推動，持續提升城市競爭力與市民生活品質。台南市政府指出，春節期間各大廟宇香火鼎盛、活動多元，誠摯邀請全國民眾走訪古都台南，體驗深厚人文底蘊與豐富觀光特色，在歡喜年節氛圍中感受台南的熱情與活力。