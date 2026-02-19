我是廣告 請繼續往下閱讀

由井端弘和領軍的日本武士隊（Samurai Japan）即將在今春挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸。儘管陣中徵召大谷翔平、山本由伸等大聯盟頂級球星，但衛冕之路恐怕沒有想像中輕鬆。大聯盟官網《MLB.com》專欄作家克萊爾（Michael Clare）近日撰文分析，點名與日本同組的「中華隊」將是預賽最強敵，更警告日本絕對不能掉以輕心。文章指出，美國、日本與多明尼加被公認是本屆WBC陣容最深厚、天賦最高的三大奪冠熱門。不過，即使擁有史上最強陣容，在WBC的賽制下，沒有任何一隊能保證穩拿冠軍。克萊爾特別點出與日本同在預賽分組的台灣隊，直言他們將是日本面臨的巨大試驗。本屆台灣隊徵召順利，陣容堪稱歷年最豪華，包含了亞利桑那響尾蛇的潛力左投林昱珉、克里夫蘭守護者外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），以及芝加哥小熊外野手「龍仔」隆恩（Jonathon Long）等具備美職體系戰力的好手。除了陣容升級，台灣隊近年在國際賽的實績更是讓各國不敢輕忽。文章特別回顧了2024年的世界12強棒球賽，當時中華隊不僅在預賽擊敗韓國，更在冠軍戰以4：0完封日本隊奪冠，這段歷史證明了台灣絕對具備在關鍵戰役扳倒強權的實力。針對賽事的不確定性，克萊爾精闢地總結道：「WBC不僅僅是一場棒球賽，它是一項『錦標賽』。它不像大聯盟是由5戰或7戰4勝制的系列賽來證明誰最強。在這裡，任何球隊在那一天都有可能贏球，每一場比賽的結果都可能讓戰局發生天翻地覆的變化。」在短期淘汰賽的龐大壓力下，即便是坐擁大谷翔平的日本隊，若在預賽遭遇氣勢如虹的台灣隊，稍有不慎就可能付出慘痛代價。