受春節期間降雨量偏低影響，日月潭水庫水位下降更加嚴重，日月潭國家風景區管理處指出，台電公司大觀發電廠預計於2月20日高度將跌破743公尺，為維護各碼頭設施結構安全並維持遊客乘船遊憩活動，宣布啟動第二階段水位下降應變措施。日管處表示，近期受降雨偏少影響，潭邊不僅可見落露土坡，朝霧碼頭岸邊階梯更全見底，管理日月潭水庫的台電公司為配合水利署調度用水，預計20日潭區水位將降至743公尺以下，屆時將導致碼頭引橋變得更陡。為確保上下船安全，明日將把潭區玄光、朝霧、伊達邵等3座碼頭吃水較淺的浮排拖離，並銜接至吃水較深的浮排，避免乘船浮排擱淺，屆時玄光、伊達邵碼頭也會同步封閉右側引橋，僅開放左側引橋通行，至於水社碼頭則因整體吃水較深，暫不受低水位影響。日管處也提醒，潭區適逢枯水期，碼頭引橋變得陡峭，遊客搭船行走時務必緊握扶手、留意腳步安全，並遵循現場保全人員引導，以免發生危險。