效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊，今（19）日現身臺北大巨蛋，加入2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊第2階段集訓。孫易磊日前接受日媒採訪時，相當冷靜看待「台日大戰」，他今日表示，「如果我們想要拿到最好的成績，就不會只有日本隊是我們的對手。」孫易磊直言，「打者也是人，他們打到你的球會有什麼反應也不一定，所以我沒有『一定要對到誰』很亢奮的感覺。」孫易磊去年就曾代表中華隊參與經典賽資格賽，相隔1年再度投入中華隊，他認為這次的準備比較完整，「去年資格賽其實蠻倉促的，因為我要當兵，當完兵隔沒幾天就要接著進資格賽了。今年其實蠻完整的，從11月開始休息，到1月底開始練，慢慢到現在，比去年好很多。」孫易磊返台前已經投了2場隊內紅白賽，他認為球路、球威、球質都蠻不錯的，「再來就是把球的位置再壓低一點，然後變化球再調整。」相隔3週再回中華隊集訓，孫易磊說，「感覺到這邊就更有比賽的感覺，大家的心理都在備戰，跟國訓剛開始起步的時候不一樣，這裡感覺進入比賽狀態。」本屆中華隊被外媒形容是史上最佳陣容，對此，孫易磊說自己排打線也覺得很困擾，「因為大家實力都蠻好的，競爭力很足夠，可以向每個人去學很多東西。對我來說是一個很好的機會，可以加入這麼強的中華隊。」孫易磊說，體會到教練團排陣容的辛苦，「我有稍微排一下，其實你要放一個上來，就要把另一個拉下去，拉下去會覺得『啊，好像不太對』，會蠻煩惱的，我一個球員都覺得這麼難，教練應該更痛苦、更有負擔。」對於現階段的投球定位，孫易磊表示，自己能跨局投球，但還要看教練團安排，「主要還是往長局數去丟，因為往長局數的話要縮短比較容易，如果一開始就調短的，想丟長的話就比較難。」孫易磊在母隊連續2場登板都是先發，他認為例行賽也會是以先發角色出賽，「這ㄉ場先發就是照著我球季中會有的模式去做安排。」在母隊春訓期間，孫易磊都使用經典賽用球，返台集訓則要盡快適應投球計時器與 PitchCom（投捕電子通訊器），「已經有丟過了（投球計時器），一開始還是會不太習慣，這幾次牛棚跟比賽我節奏拉得蠻快的，會比較喘一點，但習慣就好。」孫易磊日前接受日媒採訪時，對於「台日大戰」等相關問題相當冷靜應對，他表示，「如果我們想要拿到最好的成績，就不會只有日本隊是我們的對手。」孫易磊直言，外界可能專注日本隊的打序真的很厲害，「但我覺得大家都在調整，比賽結果蠻不一定。打者也是人，他們打到你的球會有什麼反應也不一定，所以我沒有『一定要對到誰』很亢奮的感覺。」