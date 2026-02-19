我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周東佑京是目前名單中少數具備正統中外野實戰經驗的球員。名宿強調，中外野守備絕非短期特訓能速成，日本隊若過度追求攻擊最大化，恐為防線埋下風險。（圖／美聯社／達志影像）

備戰2026年3月開打的世界棒球經典賽（WBC），日本武士隊集結了破紀錄的8位大聯盟球星，被外界一致推崇為「歷代最強」陣容，衛冕呼聲極高。但是這支看似毫無破綻的無敵艦隊，卻隱藏著一個令人擔憂的致命弱點：外野防區嚴重缺乏正牌的「中外野手」。對此，一位不具名的日本球界名宿發出嚴厲警告，呼籲教練團切勿為了極大化進攻火力而忽視防守，以免重演2008年北京奧運的慘痛悲劇。攤開日本隊的外野名單，鈴木誠也、近藤健介、森下翔太與吉田正尚全都是具備一棒擊沈對手能力的頂級強打，但他們在母隊幾乎都是鎮守左、右外野，缺乏中外野的實戰經驗。目前陣中唯一真正的中外野底子，僅剩下以腳程見長的軟銀鷹好手周東佑京。為了解決這個防守大洞，平時在阪神虎守右外野的森下翔太，甚至在春訓期間展開了中外野的特訓。但看在曾獲金手套獎的退役名將眼裡，這無疑是在玩火。該名宿憂心忡忡地表示，「中外野絕對不是靠短期特訓就能守好的位置，左右外野與中外野的擊球軌跡完全不同，特別是正面的平飛球，距離感非常難以掌握。如果不習慣，很容易發生致命的後漏失誤。」專家強烈建議，日本隊在先發佈局上不應過度向「純攻擊陣容」傾斜，而是必須確保防守中線的穩定。「以目前名單來看，能守中外野的除了周東佑京，就只有以內野手身分入選但能兼防中外野的牧原大成。教練團應該從這兩人中擇一先發，絕對要避免讓不熟悉的選手去代班。」說到不熟悉守位引發的國際賽災難，日本球迷絕對忘不了2008年北京奧運。當時效力西武獅、平時鎮守右外野的G.G.佐藤，被安排去防守不熟悉的左外野。結果在巨大的國家隊壓力下，他單屆賽會發生了3次離譜失誤（包含2次致命漏接），最終導致日本隊無緣獎牌、僅獲第4名。這段歷史清楚證明，位置轉換在國際高壓賽場上有多麼危險。面對美國與中南美洲大聯盟級別的頂級強投，日本隊想要大量取分絕非易事。「如何死守下每一分」才是贏球關鍵，而中外野的防守佈陣，將是井端弘和總教練在WBC連霸之路上最頭痛的課題。