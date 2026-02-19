我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安芝儇公布2月行程表，幾乎留在台灣活動的她，工作不受緋聞影響。（圖／安芝儇IG @wlgus2qh）

安芝儇IG限動曝光2月行程 台灣活動滿檔

▲有網友疑似翻到安芝儇的社群，發現她疑似在跟成百賢交往。（圖／翻攝自韓網）

新北燈會主題曝光 安芝儇回歸舞台

▲2026新北燈會將於2月20、21日試營運， 2月22日（正月初六）正式開幕點燈，15米高主燈的模擬圖搶先曝光。（圖／取自新北市民政局官網）

接下多項代言任務 粉絲關注未來動向

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇近日因與《換乘戀愛4》話題男星成百賢傳出緋聞，成為社群焦點，就在戀情討論持續延燒之際，她也將在2月22日公開現身新北燈會，同時也是傳出熱戀後首度在台灣曝光的重要行程，對此，不少粉絲都在社群敲碗，要安芝儇「正面對決緋聞」。安芝儇日前被韓國網友爆料，她與韓國戀綜《換乘戀愛4》的爭議天菜男神成百賢傳出緋聞，2人不僅疑似同遊普吉島，更因為同月生日疑似在同一間旅館慶生，引發外界熱議。值得注意的是，安芝儇近期也更新IG限動，畫面中她身穿亮黃色荷葉邊露肩上衣，搭配白色多層蛋糕裙，雙手托臉做出「花朵」姿勢，造型清新俏皮。安芝儇也在限動附上韓文標示的「2月行程表」，清楚列出2月22日、26日、27日、28日在台灣皆有公開活動，安芝儇特別搭配中華民國國旗符號，此舉被解讀為向粉絲宣告「台灣照常營業」，強調出勤與公開活動安排不受影響。不少網友及粉絲紛紛敲碗，希望安芝儇能在開幕儀式當天，正面回應與成百賢的緋聞。2026新北燈會將於2月20日起在大都會公園試營運，今年以「勁馬奔騰・新北Hi Light」為主題，主燈打造15米高、360度環繞的紅寶馬造型裝置，氣勢十足，此外現場還規劃6米高的線條小狗裝置藝術、16大主題燈區及8大特色活動，展期自2月22日開幕點燈後至3月8日，為期17天，預料吸引大量人潮。開幕當天演出陣容同樣吸睛，將由李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團等接力登台炒熱氣氛，而安芝儇也受邀親臨現場與民眾賞燈同樂。她的出席被視為本屆燈會亮點之一，特別是在緋聞風波後首度公開現身，更增添話題。事實上，安芝儇來台3年，去年底與今年陸續接下李多慧台北跨年代言人以及新北燈會點燈儀式代言人的工作，就在外界一片看好她在台灣發展之際，未料卻傳出熱戀成百賢的消息。雖然安芝儇的經紀公司回應：「針對藝人之私人事務，因涉及個人隱私，本公司不便發表任何評論，懇請外界予以尊重與體諒。」然而緋聞傳出後會不會對安芝儇接下來造成影響，仍有待後續觀察。