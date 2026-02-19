我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆過年之際，民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪看不慣總統賴清德在情人節之際貼出愛犬照，稱2月14日是人過的，結婚30多年的夫妻，竟把自己的老婆比喻成狗，「總統卻把自己弄得像單身狗一樣」，此番爭議言論挨轟。對此陳佩琪今（19）日再發文表示，先生被惡整關一年， 關到差點掛掉，「我只講一條狗這樣，已經很有水準、很節制了！」陳佩琪說，過去一年先生莫名被搜索、羈押，一個法官說證據不足，卻被另一個法官收押，沒人回應她這到底是怎麼回事，從此先生就在身邊消失一年，甚至父親過世、自己生病開刀，還被用羈押兼禁見這種惡劣手段對付他。陳佩琪說，柯文哲提到京華城他全無介入，只是便當會議員陳情，市長請專人處理，卻因為這樣被搜索、羈押，從此出現在媒體面前，就是銬著手銬像賤狗一樣被拖行著，比賴清德的斑斑都還不如，這還不打緊，從此玩他玩上癮，一直被延押，提抗告永遠被駁回，民進黨還很得意，派人親自拿雞鴨飯去北所賞給他吃，黨檢媒一體，配合的天衣無縫，網軍、媒體、柯黑一天24小時LIVE加重播，「用國家機器、24小時羞辱、誣賴我們」。陳佩琪表示，柯文哲今早出門前，自己還跟他提到這段慘痛，柯文哲要她把講比特幣、冷錢包、家裡藏三億、拿議員或沈的錢去存、買辦公室是行賄或用名畫賄賂，這些所謂「一刀斃命」證據的影片找出來，剪接給社會大眾看看這些人的嘴臉，這些人的嘴臉是這樣，但通告費、廣告費、出版費已經賺飽飽了。陳佩琪表示，更可惡的是關到柯文哲爸爸過世了，兒子也不能送行，身體垮了要開刀，醫生太太也被隔在外不能看，自己要跟民進黨和賴清德講，一張狗照片就要上來罵她，要不要去看看過去一年來是怎樣被對待的？老公被惡整關一年，關到差點掛掉，「我只講一條狗這樣， 已經很有水準、 很節制了！」