高雄知名地標漢神巨蛋驚傳停車糾紛演變成暴力事件！一名女網友在社群平台Threads發文控訴，17日下午她在百貨地下一樓停車場，遭到「人肉佔位」，隨後竟被對方副駕駛座的婦人強行「抓頭髮拖下車」並「狠踢私密處」，甚至在孩子面前被當眾壓制在地長達十多分鐘。受害女子不僅身心受創、出現流血撕裂傷，更憤怒揭露館方停車場，竟存在監視器死角，因此無法提供事發時的畫面。目前雙方都已互告傷害，全案依規函送橋頭地檢署偵辦。一名女網友在社群平台Threads發文指出，本月17日下午五點左右，她駕駛車輛準備停入漢神巨蛋地下一樓停車格時，竟遭到後方白色車輛的副駕駛座婦人下車「人肉擋車」。受害女子表示，當時她搖下車窗試圖溝通，對方卻蠻橫表示「她很多時間跟我耗」，隨後對方竟抓著女子的頭髮把她拖下車，甚至猛踢女子私密處，並將她壓制在地長達十多分鐘，導致下體嚴重受創，出現流血撕裂傷及大量掉髮，女子強調，當時孩子也在場，只能先將孩子鎖在車內保護，擔心表示「小孩親眼看到媽媽被打，不知道會不會有陰影」。事發當時正值尖峰時段，現場有眾多民眾圍觀並拿手機拍攝，更有正義人士上前要求該名婦人鬆手，受害女子在極度痛苦中不斷哀求民眾幫忙報警，但令她感到最不可思議的是，婦人不僅先動手，事後竟「打人喊救人」反告她傷害。衝突發生後，受害女子向業者調閱畫面時，館方竟回覆地下一樓停車場「完全沒有攝影機畫面」，這讓她憤怒質疑「難道在知名百貨停車場，隨便打人都可以？」，痛批只因沒有攝影機，受害者就必須承受，被打傷還要被告傷害的荒唐處境嗎？目前女子已正式提告，但由於關鍵監視器畫面的缺失，她正透過網路發起緊急協尋，懇求當天在場並拍下影片或照片的熱心民眾能提供證據。受害者悲憤表示，這起事件讓她看見社會與司法的無奈，感嘆「原來被打的人都該死？打人的人還能消遙法外？」對此，漢神巨蛋百貨表示，由於停車場監視器主要拍攝車道，而該事件發在停車格內，加上樑柱遮蔽，未能拍攝到完整畫面，將再調整改善，避免類似情況再發生。目前警方已受理雙方告訴，全案將已依規定函送橋頭地檢署偵辦。