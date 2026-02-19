我是廣告 請繼續往下閱讀

軍售案細節與內部猶疑

4月北京峰會的「成果清單」

核心摩擦點：台灣

華爾街日報引述一名美國官員說法報導指出，美國一項重大的對台軍售案目前正處於擱置狀態。主因是受到中國國家主席習近平的施壓，以及川普政府內部擔心，一旦批准軍售案會使得川普的訪中之旅受到衝擊。習近平本月稍早與川普的通話中，促請美方在對台軍售上保持謹慎。川普在16日被問及是否計畫向台灣發送更多武器時，表示已與習近平討論過此議題。他稱：「我正在和他討論這件事。我們有過一次很好的對話，很快就會做出決定。」他隨後補充道：「我們與習主席的關係非常好。」北京方面對於美國在去年12月公布的111億美元對台軍售案已感到憤怒。當美國官員正討論批准追加銷售時，習近平在2月4日的通話中向川普施壓。知情人士透露，川普的顧問們對此決定猶豫不決。雖然習近平態度強硬，但川普並不希望表現出被中國擺布。另一名官員指出，川普希望維持與習近平的貿易停火，因此決定軍售的時機正在幕後被審慎評估。一名美國官員回應稱，軍售案正按照政府內部程序推進。雖然國會尚未收到正式通知，但國會助理表示，該計畫預計包含「愛國者」反飛彈攔截系統及其他武器。川普預計4月訪問北京，在此之前，美中雙方正著手啟動就「可交付成果」展開正式談判。此次通話預計將引發美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰之間的一連串高層籌備會議。接近中國政府的人士表示，北京的主要目標是透過「延長休戰」來維持穩定，並推動超越現行一年期貿易框架的安排。中方代表可能將要求取消既有關稅，並希望美方放寬對先進人工智慧晶片的出口管制，這些限制已重創中國科技產業。作為交換條件，白宮可能要求中國大量採購美國商品，包括大豆、波音飛機及美國能源出口，以縮減長期存在的雙邊貿易逆差。接近中國政府的人士還指出，北京正考慮互惠重啟休士頓與成都領事館。兩館於2020年新冠疫情爆發並蔓延全球時關閉。此舉被視為成本低、象徵性強的成果，有助於展現外交關係回歸正常。儘管雙方試圖達成經濟共識，台灣問題仍是核心。一些中國政策顧問曾在內部討論，是否端出一項規模更大的經濟方案，內容可能包括大幅購買美國公債，以換取美國在反對台灣獨立議題上採取更為積極的立場。不過，目前尚不清楚由何立峰領導的談判團隊是否認真考慮這些提議。