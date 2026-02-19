我是廣告 請繼續往下閱讀

▲酸民付費到聊天平台酸子瑜腿粗要減肥，女神回他謝謝，還要對方錢省點花，不必特別付費到聊天室跟她說。（圖／翻攝X）

子瑜被罵腿粗要減肥 她反擊：錢省著點花吧

子瑜身材比例勻稱 連續11年入選百大美女

韓國女團TWICE成員周子瑜，近日在粉絲溝通平台上被評論外貌，有網友付費訂閱後留言「子瑜啊，腿的肉不能減一下嗎？伴舞都比妳還瘦。」面對帶惡意的發言，子瑜沒有情緒化反擊，而是先回一句「謝謝」，接著補刀「錢省著點花吧」，短短幾個字不帶髒字卻力道十足，回應瞬間在社群瘋傳，韓媒也一一報導稱讚子瑜EQ很高。在付費聊天室Bubble裡，用戶必須支付訂閱費才能傳訊息給子瑜，卻選擇留下身材比較的評論，直指：「子瑜啊，腿的肉不能減一下嗎？伴舞都比妳還瘦。」子瑜看到後僅回「謝謝」，隨後再加上一句「錢省著點花吧」，沒有情緒對嗆，對話截圖瞬間瘋傳社群。事件曝光後，大批粉絲湧入聲援，認為拿藝人身材與伴舞做比較本身就很荒謬，更何況子瑜一向以高挑比例與健康形象著稱，卻還是被雞蛋裡挑骨頭，留言區幾乎一面倒替她抱不平，也有人直言「付錢進來酸人更誇張」、「這種留言才該被省著點花」。今年26歲的子瑜身高170cm，是TWICE裡最高的成員。她2012年才13歲就赴韓參加JYP娛樂徵選成為練習生，歷經選秀節目《SIXTEEN》廝殺成功，2015年正式以TWICE出道。團體靠著亮眼外貌加上超洗腦旋律紅遍亞洲，《Like OOH-AHH》、《CHEER UP》、《TT》、《What is Love?》、《FANCY》、《Feel Special》等歌曲在YouTube全數破億觀看，穩坐韓流代表女團位置。出道至今，子瑜的顏值討論從沒停過，自2015年起已連續11年入選《TC Candler百大最美臉蛋排行榜》，2019年更拿下全球冠軍，到了2025年依舊穩居第20名，美貌有目共睹。子瑜跟TWICE正忙於第六次世界巡演《THIS IS FOR》，去年7月19日至20日自仁川起跑，橫跨全球43個地區、共計78場演出，行程滿檔。她們將成為海外藝人史上首組登上日本東京國立競技場開唱的團體，3月20日～22日也將來台在台北大巨蛋舉辦安可場次。