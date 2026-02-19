我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄大立初三至初四推出「開運達摩」活動。（圖／高雄大立提供）

▲新光三越高雄左營店今年春節檔期主打「IP體驗升級」，於本館10F盛大推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店、卡司玩具特賣會、美日韓特賣會等。（圖／新光三越高雄左營店提供）

農曆春節連假，高雄百貨超多應景活動打造走春熱點。SKM Park Outlets高雄草衙結合走春氛圍裝飾、品牌新春折扣、會員點數回饋、限量名品福袋及高CP值娛樂方案。義享時尚廣場推出「奔馬春馳」系列活動，初一到初五期間推出系列限量「好運隨行來店禮」。在日本神社廣受歡迎的套色印章體驗，今年也原汁原味搬進高雄大立，另有結合開運寓意的春節滿額好禮。新光三越高雄左營店響應「高雄冬日遊樂園」城市節慶活動，規劃一整套走春行程，吃喝玩樂一次滿足。義享時尚廣場即日起至3月1日推出「奔馬春馳」系列活動，特別與全台三大廟宇攜手，在初一到初五期間推出系列限量「好運隨行來店禮」，2月17日起至19日會員不限金額消費可兌換「車城福安宮馬年紀念幣」；2月20日則由「北港武德宮福如布偶吊飾」接力，消費滿888元即可將這份萌感十足的福氣帶回家；2月21日更準備了「西螺福興宮太平媽祈福鹽」，為全家人淨化磁場、祈求平安。義享時尚廣場更以多層次的滿額加碼，回饋精打細算的消費者。2月17日至22日「錦馬賀歲」活動期間，義享卡會員於全館指定品牌當日消費滿1萬即贈500元電子商品券，2月26日至3月1日的「春馬騰躍」加碼，更將消費門檻下修至滿6,000元即贈300元電子商品券，若消費達2萬元還可額外加贈1,000元（每會員限兌換乙份)。此外，即日起至3月1日，義享卡會員只需消費滿1,000元或扣會員點數10點，就有機會將Samsung智慧聯網螢幕、Galaxy Tab S10 Lite 5G以及Galaxy Buds3等3C商品帶回家。豐富的「熱鬧新春迎馬年」集客活動，2月21日有「馬術馴育及牽馬體驗」。SKM Park表示，年節正值換季採買高峰，集結館內多家人氣品牌推出優惠回饋，提供消費者更具吸引力的採購誘因。首波國際名品COACH推出即日起至3月1日會員扣10點可兌換COACH 1,000元抵用券；H&M至2月28日推出會員扣10點兌換100元抵用券等。此外，即日起至3月1日止，民眾凡出示冬日遊樂園周邊小物或穿著「超人」造型服飾配件，至大道東一樓服務中心兌換湯姆熊免費代幣5枚兌換券及「兌幣300元贈50元代幣優惠券」。鈴鹿賽道樂園也同步推出「馬上省一半」早鳥優惠，即日起至3月1日止（2月14日～2月22日農曆春節連假不適用），還有冬日遊樂園優惠。新光三越高雄左營店今年春節檔期主打「IP體驗升級」，於本館10F盛大推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店、卡司玩具特賣會、美日韓特賣會，現場集結了全球影視與動漫頂流IP，包括韓團 TXT 官方週邊、三麗鷗家族、寶可夢、Netflix 熱播偶像劇《難哄》、伊藤潤二、《放克牙寶》、藍色監獄、彩虹小馬、《魷魚遊戲》及 Hololive 等熱門角色與作品，從潮流動漫、療癒可愛到暗黑風格通通網羅，無論是追星族、動漫迷還是收藏控都能找到心頭好。現場同步推出過年限定優惠。新的一年，從蓋下一枚好運開始，高雄大立打造日本神社廣受歡迎的套色印章體驗，邀請民眾一步步集印，將祝福與好運通通帶回家。春節滿額贈好禮於初三至初四推出「開運達摩」活動，消費滿1,000元即可獲贈達摩乙份，並可於現場參與開運儀式。初五至初六再推出「口袋招財龜」兌換活動，凡於館內消費即可兌換乙份。所有贈禮皆為限量提供，換完為止。大立亦同步推出「冬日遊樂園」加碼優惠，整合館內資源擴大集客效益。加入大統集團APP即可獲得好友禮貼紙或頭套乙份；消費滿額達「歡樂購」指定門檻1,000元發票，再加送一卡通乙份。義大世界購物廣場大年初三、初四推出「馬上有錢抓金幣」互動活動，凡憑E卡並當日消費滿888元即可參加；大年初五安排「中式雜技賀新春」雙主秀，由川劇變臉與專業雜技團輪番上陣，帶來視覺震撼的壓軸演出。義大開發表示，今年春節整體買氣預期優於往年。