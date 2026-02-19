我是廣告 請繼續往下閱讀

法律後果與判決背景

尹錫悅的辯詞與法律程序

韓國前總統尹錫悅因在2024年12月宣布緊急戒嚴，遭檢方以「內亂首謀」罪名求處死刑。首爾中央地方法院當地時間19日一審宣判他發動內亂罪成立，最後確定被判處無期徒刑。韓國檢方在今年1月要求判處尹錫悅死刑，並指出：「其違憲且非法的緊急戒嚴破壞了國會與選舉委員會的功能，實際上摧毀了自由民主的憲法秩序。」據韓國法律，內亂首謀最的最高刑罰為死刑或無期徒刑。韓國最後一次判處死刑是在2016年，不過自1997年以來未曾執行過死刑。法院同時判定尹錫悅濫用職權罪名成立。當時他下令部隊衝進國會試圖拖走並監禁反對派議員，並派遣軍警封鎖、盤查及控制在野黨大樓等設施。尹錫悅否認所有指控，並辯稱他擁有宣布戒嚴的總統職權，且其行動是為了對在野黨阻撓政府施政發出警告。預計尹錫悅會對判決提出上訴，並可在上訴審結果出爐後，再向最高法院提起終審上訴。雖然司法指引規定，一審應於六個月內完成，整個程序應在兩年內完成，但實務上審理往往延長。除內亂罪，尹錫悅身上還背負其他8起官司案件。在涉嫌特殊妨害公務罪、濫用職權罪、偽造文書罪的官司中，尹錫悅上月已在一審判決中被判處5年刑期。儘管尹錫悅的戒嚴行動在遭遇大規模街頭抗議及國會表決反對後，僅持續了約六小時便告終，但這已對韓國造成強烈衝擊。現任總統李在明在社群平台X（舊稱推特）上發文，稱讚韓國人民挫敗戒嚴企圖的行動。他寫道：「正是因為這裡是『大韓民國』，這一切才成為可能。」並稱韓國人民的表現將成為人類歷史的典範。