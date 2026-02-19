我是廣告 請繼續往下閱讀

​澎湖縣長陳光復大年初一（17日）下午於春節行程中不慎從階梯跌倒受傷，傳出一度無呼吸心跳，緊急透過醫療專機後送至高雄榮總治療。行政院長桌榮泰今（19）日前往高雄榮總探視，陳光復的家人表示，他目前各項生命徵象穩定，且持續在好轉。陳光復的家人透過陳光復的官方臉書粉絲團表示，​卓榮泰今天代表賴清德總專程來到醫院探視。這份溫暖與關懷，全家人都銘記在心。經過高雄榮總陳金順院長率領的專業團隊詳細說明，知道陳光復目前各項生命徵象穩定，且持續在好轉，看著他一貫韌性十足的生命力與康復意志，家人也安心不少。​陳光復的家人也要衷心感謝立委王定宇、陳其邁市長，以及高雄市議員江瑞鴻。謝謝這幾位好兄弟堅實的情誼，在第一時間主動提供交通與各項後勤協助，讓他們能沒有後顧之憂地全心守護光復。​​陳光復家人表示，「大家都知道，我們家光復是極負責任感的人，他心中最掛念的始終是澎湖的建設與鄉親的福利。現在對他來說，只是意外的短暫休息，未來還要走更長遠的路。」​陳光復家人強調，「請支持光復的朋友們放心，相信他這份堅毅不服輸的個性，一定會以最快速度康復，重新回到第一線與大家併肩作戰，繼續為他心愛的澎湖打拚！再次感謝第一線醫護人員的悉心照顧，也感謝每一位為光復加油的您。」