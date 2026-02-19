我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高雄市長陳其邁發送超人力霸王開運紅包。（圖／高市府提供）

▲ 陳其邁與精心準備與盛裝出席、精心裝扮成超人力霸王及手持畫作的民眾一一合影、簽名，現場洋溢新年喜悅及熱鬧氣氛。（圖／圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁今（19）日大年初三持續展開拜廟參香行程，先後來到永安區永安宮、茄萣區萬福宮、湖內區慈濟宮及路竹區天后宮等廟宇祈福，請眾神明庇佑國泰民安、風調雨順，高雄百工百業繁榮賺大錢，並沿途發送超人力霸王開運小紅包，向市民朋友拜年。陳其邁表示，永安是石斑魚的故鄉，多數漁民以石斑及各類養殖漁產為主要生計來源，市府近年持續投入建設資源，從排水防洪到漁港改善，再到文化教育設施，全面提升地方發展基礎，讓永安在保有漁村文化特色之餘，也能與都會區同步進步。陳其邁進一步提到，為解決地方長期關心的淹水問題，市府陸續推動多項排水改善工程，包括任內投入約4億元辦理北溝排水工程，以及前市長陳菊任內投入約2億元相關工程，已大幅改善永安區永華路等過去逢雨易淹情形，有效降低居民生活風險。陳其邁也表示，市府持續推動永新漁港疏浚及相關漁業工程，總投入經費約1億3千萬，強化漁港機能與作業環境，協助漁民穩定生計與產業發展。此外，永安圖書館也在多位在地議員積極爭取下，由市府編列約2億元預算興建，期盼強化在地文化與教育資源，縮短城鄉差距，為地方注入更多人文能量。陳其邁同時感謝議會對永安各項建設預算的支持，多項工程獲得中央協助，特別感謝立委邱志偉、賴瑞隆、邱議瑩等人在中央預算協調上的協助，讓永安建設得以順利推動。此外他指出，永安電廠及天然氣接收站對台灣經濟貢獻良多，期盼中央持續支持地方建設與相關預算。陳其邁隨後轉往茄萣區萬福宮、湖內區慈濟宮及路竹區天后宮等地方信仰中心參香，現場民眾大排長龍。陳其邁除發送超人力霸王開運小紅包，祝福市民朋友在新的一年「馬上有錢」、「馬上幸福」，也親切與盛裝出席、精心裝扮成超人力霸王或手持畫作的民眾互動合影、簽名留念，現場洋溢新年喜悅與熱鬧氣氛。