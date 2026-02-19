我是廣告 請繼續往下閱讀

去年春節後，急診醫學會罕見發文喊壅塞情況達到「前所未有」嚴重程度，為避免慘況重演，健保署開設輕急症中心（UCC），希望確保醫療量能。行政院長卓榮泰今（19）視察表示，昨日已有1,132人次於UCC就醫，是平常的2.8倍，初步看來已有效分流輕症患者。今年春節9天假期，全國週日及國定假日輕急症中心13個據點除除夕（2/16）與初五（2/21）外，其餘7天均全天候開診，服務時間自早上8點至晚上12點。卓榮泰今與衛福部部長石崇良、健保署副署長顏家瑞等，前往高雄市文雄醫院實地視察瞭解UCC春節運作情形。石崇良指出石崇良表示，第一天（2月14日）服務450人次，2月15日達569人次，2月17日初一更達到1,012人次，昨天（2月18日）初二也有1,132人次在UCC就醫。春節期間可能有較多的呼吸道及腸胃道感染，其急診就醫人次約為平常的1.5到1.7倍，以春節目前至UCC就醫情形，應已一定程度達到分流輕症患者功能；對全國醫事人員辛勞致意，也期望國人能共同配合。健保署署長陳亮妤指出，春節連假期間UCC服務人數明顯成長，從去年11月每天200人次成長至春節連假使用人數每日破千，初二（2/18）更到達1132人次；初一是成立以來首次破千人。根據健保署統計病人類型，初二就醫仍以發燒及呼吸道感染為最多，達530人次（約占5成），其次為腸胃道感染179人次（占15%），小兒急性不適129人次(占12%)，而經判斷須後送者為7人次，均透過與後端合作醫院的綠色通道及時轉送。健保署主任秘書劉林義表示，後送者包含中風、嚴重骨折、嚴重脫水以及急性腎衰竭等；提醒國人注意健康，有任何不適，請選擇適當院所就醫。健保署今年推出春節加成16億獎勵，初三（今日）至初五比起去年增加600至1,200家基層診所開診，再度呼籲國人小病無需衝大醫院。民眾欲查詢春節就醫資訊，可透過「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選日期及時段，即可查詢醫療院所開診時段。春節期間政府與醫事同仁共同努力，提供全民安心就醫的環境。