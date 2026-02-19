我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年中共「對台工作會議」日前於北京登場，有媒體報導指出「鄭習會」預定在3月中舉行，且幾乎已排上時程。對此政經評論員吳嘉隆卻認為「鄭習會」並不樂觀，原因在於如果習近平見了鄭麗文，那國民黨接下來選舉會垮掉，而習近平並不樂見這一點，也丟不起這個臉，此外鄭麗文級別太低，如果習近平親自接見，完全是被鄭麗文利用來拉抬自己在台灣的親中派當中的份量，「沒這個必要」。吳嘉隆認為，鄭習會並不樂觀，自己仍會維持原本的判斷，照目前為止的跡象來看，習近平不會想跟鄭麗文見面，已經拒絕那麼多次了，繼續拒絕下去也是OK的。吳嘉隆分析，原因很簡單，就是習近平如果見了鄭麗文，那麼國民黨在接下來台灣選舉就會垮掉，而習近平並不樂見這一點，「習近平丟不起這個臉」。此外鄭麗文級別太低，如果習近平親自接見，完全是被鄭麗文利用來拉抬自己在台灣的親中派當中的份量，沒這個必要。吳嘉隆表示，習近平那邊早就發現，國民黨基本上是「拿錢不辦事」，或是「拿錢沒把事辦好」。所以擅於談判的共產黨應該會直接找上民進黨，與民進黨打交道，而不會再寄希望於國民黨的重新執政。反正，中共並不把沒有槍桿子的民進黨放在眼裡。吳嘉隆說，習近平可能派王滬寧來見見鄭麗文就夠了，交差就是了，而且川普預計4月要來北京正式訪問，在這之前搞台灣肯定會觸怒川普，沒這個必要，萬一川普取消訪問，那習近平在黨內威望盡失，並不合算。吳嘉隆指出，只不過習近平不但被戲稱為「總加速師」，其實也是「爛尾大師」，他推的重大項目沒有一件做成的，如雄安新區、一帶一路、亞投行、海南自由貿易區、深圳國際金融中心、粵港澳大灣區、香港送中條例、北京證券交易所與新型大國關係等，可以說全部爛尾了。最後吳嘉隆說，所以，習近平以為對台灣武統不行就換文鬥，把九二共識單方面說成是和平統一，最終目的都是要消滅中華民國，把台灣的主權收編進中華人民共和國，認為一樣會爛尾，一樣是一廂情願，一樣是看不起台灣人民，一樣是沒有意義，「就算有鄭麗文的國民黨在配合，也無濟於事」。