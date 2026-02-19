我是廣告 請繼續往下閱讀

華航近期有一班從沖繩返台的班機，傳出有一位旅客把空服員罵哭，座艙長得知後直接走過去向旅客表示，「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊重別人的專業，請不要這樣說我的組員。」這段過程被分享出來後，引發熱議。有民眾在Threads發文指出，事發於昨晚發餐時段，機艙後方突然出現騷動。原來是一名年長男性旅客在餐點服務過程中對空服員出言指責，言語讓當事人難以承受，轉身離開座位區到後方情緒平復。座艙長得知情況後立即走到該名乘客面前，直言，「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊重別人的專業，請不要這樣說我的組員。」該名乘客隨即收斂態度。這段話也讓該民眾讚嘆「阿伯直接整個墊墊（安靜），會挺員工的主管真的帥爆！」這件事也引發熱議，其他網友紛紛留言，「座艙長冒著被客訴的風險挺組員，給她一個大大的讚」、「空服員不是服務生，他們是有專業的機組人員，送餐盒是附帶服務吧」、「支持華航高層出來挺自己員工，客人不是永遠是對的」、「座艙長處理得很好，春節班的crew都累爆了」。另外也有民眾點出，空服員並非單純服務人員，而是受過專業訓練的機組成員，機上餐飲屬附帶服務的一環，不應因個人不滿而對其進行人身指責。還有人建議，若無法體諒第一線人員辛勞，應先設身處地理解春節航班工作強度。