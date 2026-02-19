我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聯盟官網撰文點名各國勝負關鍵人物。日本隊由軟銀鷹強打近藤健介獲選，美媒盛讚其穩定的上壘能力與打擊技巧，是日本隊打線中最恐怖的隱形殺手。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽(WBC)即將開打，大聯盟官網(MLB.com)於今（19）日發布特別報導，盤點各國能左右戰局的「關鍵球員」。其中，台灣隊由剛加盟日本職棒軟銀鷹的火球男徐若熙獲選，日本隊則不是效力洛杉磯道奇的大谷翔平，而是由打擊機器近藤健介出線，成為牽動比賽勝負的X因子。報導中特別強調，這份名單挑選的標準並非各國「最有名氣」的超級巨星，而是「能決定勝負、你必須知道的名字」。以奪冠大熱門日本武士隊為例，雖然陣中擁有大谷翔平與山本由伸等世界級名將，也有剛簽下大聯盟合約的村上宗隆與岡本和真，但大聯盟官網卻將聚光燈打在32歲的軟銀鷹外野手近藤健介身上。美媒回顧了近藤健介在2023年WBC的恐怖表現，證明他是日本隊不可或缺的存在，「除了長打火力之外，他在幾乎所有數據上都能繳出媲美大谷翔平的成績。」近藤在上屆賽事中敲出平全隊第2多的9支安打、選到第2多的8次保送，並與大谷翔平並列全隊最多的4支二壘安打。報導進一步分析：「雖然他身高173公分、體重85公斤，在大聯盟標準中略顯嬌小，但他日職生涯繳出打擊率3成07、上壘率4成17、長打率4成56的驚人成績。無論在什麼狀況下，他都能提供穩定的打擊輸出，讓日本隊的豪華打線更加深不可測。」除了日本隊，大聯盟官網也點評了其他強權的關鍵人物。美國隊由2024年勇奪美聯打擊王的堪薩斯皇家少主小威特(Bobby Witt Jr.)領銜；多明尼加則選出去年奪下11勝的波士頓紅襪潛力投手貝洛(Brayan Bello)。至於與日本同在預賽B組的亞洲勁旅，台灣隊由年僅25歲、甫加盟軟銀鷹的王牌強投徐若熙獲選為關鍵人物，他將是中華隊投手群的重要倚靠；而面臨傷兵潮的韓國隊，則是由KT巫師的22歲外野手安賢民入榜。