效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊、「台灣金孫」古林睿煬，今（19）日現身臺北大巨蛋，加入2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊第2階段集訓。古林睿煬在受訪時談到學弟孫易磊休賽季的身形變化，他笑說，「他的下半身真的像馬，想跟他借褲子套看看，看是他褲子做比較緊，還是真的變粗。」火腿隊監督新庄剛志日前在春訓時表示，孫易磊的腳變得和馬一樣壯，認為休賽季做了不少訓練。古林睿煬今日聽到新庄稱讚孫易磊的身材變化，他完全認同，「他的下半身真的像馬！」古林睿煬笑說，孫易磊幾個月不見，就變這麼大隻，「我是很驚訝他到底是做了什麼，因為去年我們都一起，蠻多時間待在一起。那時候還沒有注意到。」「我是他在牛棚時，站在我旁邊，我看他腳，『哇怎麼那麼壯！』」古林睿煬還開玩笑表示，想跟孫易磊借褲子套看看，「看是他褲子做比較緊，還是真的變粗。」古林睿煬指出，孫易磊的課表與他不同，「我的成長環境以比賽為主，他賽季中是持續做肌肥大的課表，他這一套養成或許是大家可以參考的一個方向。」古林睿煬直言，孫易磊值得學習的地方很多，「我覺得最主要就是他的心態，大家都知道他心態很強、心臟很強。心理素質這部分，我自己就比較薄弱一點。」古林睿煬坦言，自己並不是不會緊張的人，「我確實會緊張、會擔憂。所以我覺得可以跟他學習一下他是怎麼去面對比賽、怎麼去調整。」孫易磊表示，去年這個時間點大概87公斤，目前則是96公斤，「其實我一整年都在增重，季中也在增重，所以他們（球團）對我比賽的表現沒有那麼要求，我可以好好的做重訓，不用擔心比賽上的事情，我覺得這是一大增重成功的因素。」孫易磊說，肌肉量增加，投球角度、流暢度也會變卡，曾一度找不到最好的投球姿勢，透過休賽季不斷調整，將動作找回來。