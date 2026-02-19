我是廣告 請繼續往下閱讀

過年紅包袋先別丟！4大旺招留福氣、財氣

1. 枕邊留福法：

2. 紅包袋留至元宵節後：

▲過年拿到的紅包袋建議元宵節過後再處理，象徵財氣延續、好運不斷。（圖／記者張嘉哲攝）

3. 168招財法：

4. 十全十美法：

▲可在紅包袋內放入10枚10元硬幣，寓意「十全十美」，象徵收支平衡、運勢平穩。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

農曆春節領到壓歲錢後，紅包袋別急著丟！命理網站「旺好運」表示，紅包袋象徵祝福與財氣，可透過4種方式延續好運，包括將紅包放在枕下迎福、至少留至元宵節後再處理，以及在紅包內放入「168」硬幣組合象徵一路發，或10枚10元硬幣寓意十全十美。強化財運的運用方式，可為新年招財納福、穩定運勢，讓新年喜氣不只停留在當下。從習俗角度來看，早年所謂「壓歲錢」是為避免孩童遭年獸驚嚇，父母會將裝有錢幣的紅包壓在孩子枕頭下，象徵驅邪避凶、保佑平安。延續至今，將紅包放在枕下或枕邊，也代表迎接新年福氣，為自己增添安心與好運。紅包袋本身被視為盛載福分的媒介，不宜過早丟棄。建議至少保留到春節結束，甚至元宵節過後再處理，象徵財氣延續、好運不斷，讓年節能量完整走完一輪。取台灣諧音「一路發」之意，可在紅包袋內放入2枚50元硬幣、6枚10元硬幣與8枚1元硬幣，組成168數字，隨身放入錢包攜帶。象徵全年財運順行，也提醒自己維持穩健理財與正確金錢觀。除了168組合，也可在紅包袋內放入10枚10元硬幣，寓意「十全十美」，象徵收支平衡、運勢平穩。透過數字吉祥意涵，為新的一年招財納福。