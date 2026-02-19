我是廣告 請繼續往下閱讀

我們玩1底10元的，撞到10幾萬去，玩到後面大家都笑不出來了，第一次玩就體驗到這遊戲的邪門，真的不敢再亂玩了」。

什麼是射龍門？比刮刮樂還可怕的過年遊戲！

在兩張中間的範圍就是所謂的「龍門」，這時要喊出自己想要底池的金額，接著補牌一張看是否介於兩張牌之間，如果有過就拿錢、沒有就要賠錢、撞到門柱則要賠喊出金額2倍、對子撞柱則賠喊出金額3倍。

▲射龍門每個人會輪流發兩張牌，兩張牌的間距就是龍門，例如AK就是2到Q都是射門成功；如果是對子則可以選上下。（圖/記者張嘉哲攝）

▲當你喊出想要的底池金額之後，再翻一張牌看結果，如果是在龍門範圍的話就能奪得獎池，失敗的話則有不同的罰則。（圖/記者張嘉哲攝）

射龍門「撞柱」超邪門！真實機率算給你看

當底池變大「大家也不敢喊大」就怕撞柱慘賠，但卻也導致好牌不敢拿大，獎池沒辦法歸零而繼續累積。

▲射龍門失敗撞柱案例一，非對子撞柱罰喊出金額的2倍。（圖/記者張嘉哲攝）

假設拿到AK，開出撞柱的A跟K只有12%的機率；當拿到AA撞到A的機率只剩下4%

當射龍門金額太大時，建議可以所有玩家平分獎池歸零，才不會玩到後面真的笑不出來又傷感情。

▲射龍門失敗撞柱案例二，對子撞柱罰喊出金額的3倍。（圖/記者張嘉哲攝）

春節過年大家總是會有各種小賭怡情的心態，除了去彩券行買彩券、刮刮樂試試手氣之外，家庭聚會也會有人愛打麻將等。然而，過年期間有不少網友討論：「真的很扯....比刮刮樂更恐怖的東西就是射龍門，超級邪門不能不相信。」貼文引爆廣大迴響，每篇有關射龍門的慘案都在社群上破萬讚、破千轉發，掀起話題。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我終於找到過年比刮刮樂還要可怕的東西，那就是撲克牌遊戲射龍門，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我家小孩玩到哭，撞柱要賠1000嚇到瘋掉」、「我姐根本鬼滅之刃新角撞柱，除夕夜賠了6萬多，玩到哭出來」。然而網友討論的「射龍門」是一種撲克牌的遊戲，玩法非常的簡單，首先要先設定一個底價，例如10元，在牌局開始之前，每人都要投10元到底池當中，接著依序抽出兩張撲克牌，以6人局來說，底池一開始就有60元，從第一人開始抽出兩張牌，如果抽到連張例如4、5則直接換下一位；如果抽到4、10，則龍門範圍是5、6、7、8、9，這時玩家可以選擇要喊金額抽牌或是放棄換下一位，如果抽到對子，例如6、6，則可以喊金額選擇要往上還是往下，這看似簡單的遊戲，就是一個機率性問題的遊戲，只要紀律就能贏錢，但為什麼大家都說比刮刮樂更可怕？當你今天拿到A、K、A、A時，龍門廣成這樣，如果是你你會怎麼做決定？當然在一開始的時候大家總是會All in搶底池，畢竟過關機率太高，但當第一個人開始撞柱造大獎金底池之後，這時候就會讓一切變得不同。《NOWNEWS》記者昨天跟朋友試玩，原本底池130元時有玩家拿到AK喊All in，結果撞柱底池瞬間從130元變成390元；下一位拿到QQ，保守喊130元結果竟然開出Q，瞬間變成780元，記者實際算出機率，；但隨著撲克牌越來越少，可能已經開出A跟K的牌，機率其實又會更低，但射龍門就是會不偏不倚的出現撞柱，畢竟有機率的東西終究也還是會發生！只能說，過年趣味小玩可以，但千萬不要上頭，