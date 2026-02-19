舞蹈名師張勝豐曾經是徐懷鈺、S.H.E、王心凌等一線歌手的御用編舞老師，更是天后蔡依林（Jolin）的恩師，有「舞蹈教父」美譽，適逢農曆春節，他日前收到一盒昂貴、精美的水果籃，查看寄件人原來是天后徒弟蔡依林所贈，讓張勝豐窩心地說：「真正的加持，不是迷信，是有人在高處，仍然回頭記得你。」
收徒弟蔡依林年節禮盒 張勝豐：勝過千言萬語
近日，張勝豐於IG發文，透露在台北忙碌近半個月，一回到高雄的家門口，便看見一個靜靜躺著的包裹，此時心裡已經有預感，「拆開一看，是蔡依林送來的年節禮，來自伊甸園的名貴高級招財水果籃」，收到愛徒的禮物，張勝豐說：「那不是一籃水果而已，那是一份記得、一份心意，也是一種無聲的祝福。」
張勝豐表示，與蔡依林20多年的師徒情誼走到今天，彼此之間不需要多說什麼，一盒水果籃，勝過千言萬語，文末，他感性地說：「真正的加持，不是迷信，是有人在高處，仍然回頭記得你，這份祝福，我收到了！」
合作過無數大牌明星 張勝豐跳脫舒適圈當服務生
現年57歲的張勝豐於90年代華語樂壇炙手可熱，曾經和李玟、孫燕姿、庾澄慶、金城武、鍾漢良、 周慧敏、 楊丞琳、劉若英、F4、梁靜茹、飛輪海、蕭敬騰、鳳飛飛、江蕙、羅志祥等人共事，與其合作編舞、伴舞的明星不計其數，不過時代更迭，藝人轉向日、韓、歐美學舞，張勝豐淡出圈子，2023年，有人在高雄某家六星級飯店遇到張勝豐，他身穿全黑工作裝，於宴會廳做餐飲服務。
對於疑似到餐廳端盤子，張勝豐當時向媒體證實在做兼職服務生，一週一天，一次9小時，即便已經很低調，但仍常常被認出來，要求合照，他意外之餘也大方應允，張勝豐表示，待在演藝圈近20幾年，歷經和家人的衝突後，決定卸下名人的光環、跳脫舒適圈，去體驗各種基層行業的工作，吸取各個不同領域的工作經驗，接觸各種不同階層的人。
張勝豐2022年控訴被親哥哥以罹患阿茲海默症為由，強行拘禁在彰化某養護中心半年，後來他重獲自由，回到最愛也最擅長的舞蹈領域，目前在高雄工作室開班授課，將畢生所學傳授給所有喜歡跳舞的人。
資料來源：舞蹈教父勝豐老師IG
