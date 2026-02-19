我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義火車站地下道發生街友互毆致死命案！一名62歲張姓街友疑似因撿拾他人回收物，今晨接連遭吳男腳踢，隨後又與邱、陳、林等三名街友爆發肢體衝突，慘遭徒手圍毆重傷倒地。直到上午10時19分，涉案人發現張男身體僵硬、失去呼吸心跳，嚇得向警方報案。警方隨即將涉案4人逮捕到案，訊後依傷害致死罪嫌移送法辦。今天凌晨2時許，同為街友的62歲張姓男子先是與60歲吳姓男子發生爭執，過程中張男遭對方連續腳踢。原以為紛爭已告一段落，不料到了早上8時左右，張男再度與邱男、陳男及林女等3名街友爆發激烈口角，怎料，張男在3人徒手圍毆下，最終重傷倒臥在地。直到上午10時19分，當時涉案的陳男與林女在嘉義市火車站前站地下道靠近3號出口處，驚覺被打的張男已失去呼吸心跳，且身體呈現僵硬狀態，兩人嚇得連忙向警方報案。警方獲報後隨即展開追查，並迅速將涉案的4人逮捕到案。根據初步調查，這場悲劇的起因疑似是張男撿拾了對方的回收物，才導致雙方爆發激烈的口角與肢體衝突，全案在警訊後已依傷害致死罪嫌將這四名街友移送法辦。