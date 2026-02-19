韓國前總統尹錫悅2024年12月3日宣布緊急戒嚴，韓國公民發起「光之革命」，以非暴力方式化解憲政危機，獲得國際政治學者提名諾貝爾和平獎。
據《韓聯社》報導，首爾大學政治外交學系教授金義英19日透露，包括世界政治學會（IPSA）前任及現任會長在內的部分政治學者，已於上個月向挪威諾貝爾委員會推薦韓國「全體公民」（Citizen Collective）為諾貝爾和平獎候選人。
這些政治學者將韓國公民阻止非法緊急戒嚴的努力，定義為「光之革命」，並達成共識，認為這是透過非暴力的公民參與，在沒有引發內戰或遭受鎮壓的情況下，成功克服憲政危機的全球典範。
去年7月擔任IPSA首爾大會組織委員長的金義英，已經向諾貝爾委員會提交英文說明資料，詳述「光之革命」的概要、歷史背景及國際意義。
金義英表示，在全球民主倒退的時期，全世界都目睹韓國在短短六個月內克服內亂並恢復民主的過程。這其中的核心，正是我們國民被稱為民主恢復力的力量，正如K-POP、韓劇對全世界產生積極影響並做出貢獻一樣，「我認為『K-民主（K-Democracy）』也已達到同樣成熟的階段」。
韓國總統李在明也在X發文，「因為是大韓民國，一個足以成為人類史典範、偉大的大韓國民之國，才讓這一切成為可能。大韓民國做到了！」
李在明去年12月3日，曾發表「光之革命一週年對國民特別聲明」，當中就提到「我確信大韓國民完全有資格獲得諾貝爾和平獎。若大韓國民因恢復和平並向全世界展現民主的偉大而獲獎，這將成為所有因衝突與分裂而動盪的國家的巨大轉捩點。」
尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴試圖癱瘓國會，消息發布後，無數韓國民眾與國會議員不畏軍隊進駐阻擋，湧向汝矣島國會大廈周邊，要求國會立即行使職權撤銷戒嚴令，最終在民意支持下，國會順利投票否決這場為時6小時的戒嚴，守住民主體制。
