▲紐約大都會球星索托（Juan Soto）正式獲任命為多明尼加隊長，將攜手藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等巨星，組成WBC史上最恐怖的打線之一。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球經典賽（WBC）不僅是各國展現棒球實力的最高殿堂，更是一場「金錢與天賦」的頂級火力展示。當球迷為場上的美技歡呼時，或許很難想像，在本壘板前對決的兩名球員，他們簽下的合約總值加起來，甚至可能超越世界上某些小國家的國內生產毛額（GDP），這無疑是體壇史上最奢華的一場棒球賽。隨著2026年WBC名單出爐，美國隊再次向全世界展示了何謂頂級藍籌股的完美結合。這支由紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍的隊伍，不僅擁有他本人9年3.6億美元的鉅約，還匯集了費城人巨星哈波（Bryce Harper，13年3.3億美元）與皇家少主小威特（Bobby Witt Jr.，11年2.88億美元）等MVP級別的重磅資產。光是這條核心打線的合約價值，就直逼10億美元大關。更令人畏懼的是，相較於2023年，2026年美國隊在投手丘上迎來了史詩級升級，宛如在多頭市場中強勢加碼。他們直接徵召了新科賽揚獎得主史金恩斯（Paul Skenes）與史庫柏（Tarik Skubal）。這些年輕王牌就如同市場上最具爆發力的成長型期貨，若將他們未來預期簽下的天價合約納入計算，2026年星條旗大軍的整體資產規模，極有可能再度刷新WBC的身價天花板。在加勒比海的另一端，棒球強權多明尼加隊在2023年排出的陣容，其「貴氣」程度完全不亞於美國隊。他們不僅盛產重砲手，更盛產大聯盟的億萬富翁。光看當年的內野防區，就足以讓各隊投手面臨極大的停損壓力：三壘手馬查多（Manny Machado）擁有11年3.5億美元合約，當時新生代重砲戴佛斯（Rafael Devers）才與波士頓紅襪續下11年3.31億美元大約。加上外野防區有簽下最高可達4.7億美元超巨型合約的潛力新星羅德里奎茲（Julio Rodriguez），以及當時身價水漲船高的天才打者索托（Juan Soto）。多明尼加僅靠先發九人，就能組出一支總合約價值超過12億美元的「鑽石打線」。相較於美國與多明尼加當時已經把大把美金放進口袋的球星，2023年奪冠的日本武士隊，雖然陣中有一半以上是尚未挑戰大聯盟的日本職棒球員，但他們展現出的卻是無可估量的「未來身價」，宛如抱著滿手未平倉的獲利單。這支球隊的核心人物大谷翔平，在打完該屆經典賽後的同年底，便與洛杉磯道奇隊簽下了震撼全球體壇的10年7億美元（約合新台幣220億元）歷史最大合約。而當時在日職大放異彩的王牌投手山本由伸，隨後也跟進以12年3.25億美元加盟道奇。如果將日本隊當年的年輕新星（如佐佐木朗希、村上宗隆）未來的潛在合約一併計算進去，這支冠軍隊伍的真實身價，絕對有資格角逐WBC史上最貴陣容的寶座。WBC的迷人之處就在於此，無論球員在職業賽場上領著多麼驚人的天價薪水，甚至已經賺取了足以讓他們隨時平倉退休的財富，當他們穿上國家隊戰袍時，為了胸前的國旗，依然願意在場上奮不顧身地撲壘、撲接。隨著2026年賽事即將到來，大聯盟的薪資屢創新高，我們可以預見，下一屆的WBC將會是一場更加奢華的棒球盛宴。