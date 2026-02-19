我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波多黎各終結者迪亞茲（Edwin Díaz）在2023年WBC賽後慶祝時意外膝傷報銷整季，成為「經典賽症候群」最具代表性的案例之一，也讓母球團對春訓期間的高強度國際賽事更加憂心。（圖／美聯社／達志影像）

▲費城費城人游擊手特納（Trea Turner）在2023年WBC狂轟5發全壘打，提早進入比賽狀態，隨後回到大聯盟持續穩定輸出。數據顯示，多數參賽打者在開季初期的打擊表現，往往優於生涯同期平均值。（圖／美聯社／達志影像）

每當WBC世界棒球經典賽的舉辦年份到來，各國國家隊在徵召大聯盟頂級球星時，總會面臨母球團的巨大阻力。球迷期盼看到最強陣容，但職業球隊的總管們卻對這項在春訓期間舉辦的高張力賽事感到憂心忡忡。在棒球圈內，一直流傳著「經典賽症候群」的說法，認為提早開機將導致球員在例行賽表現下滑甚至受傷。不過，若攤開歷史數據與實際賽況，WBC真的是摧毀球員賽季的「墳場」嗎？或許答案並不如想像中悲觀。經典賽之所以被某些球評視為「投手墳場」，主因在於舉辦時間落在3月。依照大聯盟投手的備戰生理時鐘，3月初通常只在春訓熱身賽投2到3局，藉由實戰慢慢拉長投球局數與強度。但如果在WBC賽場上，投手必須在同一個時期面對「不能輸」的國家榮譽，往往會提早催出100%的球速與變化球轉速。回顧歷史，確實有令人遺憾的案例。2023年波多黎各國家隊的終結者迪亞茲（Edwin Díaz），在贏球後的慶祝活動中意外導致右膝髕骨肌腱撕裂，整季報銷，這讓出資的老闆們更加痛恨這項賽事。早年的日本巨星松坂大輔在2006年與2009年連續兩屆奪下WBC最有價值球員，但也因為頻繁的高強度投球，隨後在大聯盟面臨了漫長的傷痛困擾。為了降低這種風險，WBC官方設立了極為嚴格的「用球數限制」與「強制休息天數」。例如預賽單場最多只能投65球，投滿50球必須休息4天。根據美國棒球數據分析網站的追蹤研究，在排除了意外受傷（如慶祝掛彩）後，參加經典賽的投手在隨後大聯盟賽季的進傷兵名單機率，與未參賽的投手相比，並未呈現「統計學上的顯著增加」。真正的挑戰在於「季初疲勞」，許多投手在4月與5月的防禦率確實會微幅上升，但通常在季中就能調整回穩。有趣的是，經典賽對「打者」的影響，往往與投手截然不同。對於野手而言，WBC反而是一個極佳的「高階練兵場」。在一般的春訓熱身賽中，主力打者面對的經常是還在調整球感的投手，或是爭取名單的小聯盟球員；但在WBC，他們面對的是各國傾盡全力、球球催到極限的頂尖王牌。這種提早進入高強度對決的經驗，讓許多打者在回到大聯盟開季時，已經處於「熱機完畢」的絕佳狀態。以2023年美國隊的透納（Trea Turner）為例，他在經典賽狂轟5發全壘打，帶著火燙的手感回到費城人隊後，整季依然繳出優異的打擊成績。而帶領日本隊奪冠的大谷翔平，更是直接將經典賽的最有價值球員氣勢延續到大聯盟例行賽，當年一舉奪下美聯全票MVP。數據顯示，參加WBC的打者在開季第一個月的打擊三圍（打擊率、上壘率、長打率），普遍優於他們生涯同期的平均值。除了大聯盟既有球星的數據起伏，WBC更是全球非大聯盟球員最重要的「成名舞台」。對於來自日本職棒、韓國職棒，甚至中南美洲與歐洲的年輕選手來說，這是唯一能直接向大聯盟球探證明自己有能力應付頂級投打對決的機會。WBC對於身價數億的王牌投手而言，確實存在打破備戰節奏的風險，這也是為什麼母球團總是百般阻撓。但對於打者、尋求合約的自由球員，以及渴望挑戰更高殿堂的各國好手來說，這絕對是一個利大於弊的閃耀舞台。