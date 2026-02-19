我是廣告 請繼續往下閱讀

祈求平安是船員及航運業的最大公約數，因此海神信仰在全球各地航海民族中從不缺席，而媽祖則是華人中重要一靠。台船表示，因船東來自世界各國，因此多半依照各地信仰配合尊重，漁船上通常有媽祖神像。然而，我國「神秘力量」綠色乖乖，確實存在造船廠中，展現一種超越科技的安定力量。台船日前在造船科普中，公布最新主題「人文」系列文章。台船指出，「對於一個海島移民社會而言，這類保佑航行安全的女神信仰再平常不過。那，船上跟造船廠也會有媽祖神像嗎？」並公佈解答：就造船廠而言，船東來自世界各國，對於各方不同的信仰都會尊重配合，共同真心誠意地祝禱於交船後能夠首航順利，滿載而歸。因此依船東或船長的信仰，除了安奉媽祖等華人神祇，也曾有過應船東要求，邀請神父於交船時在船上祝禱，各種東西方的信仰都很常見。現代化的造船廠已不會在廠內設置海神信仰的廟宇了，但是三百年前（1725年）台灣第一座正式的造船廠「台澎軍工道廠」，在廠內便設有天后宮、風神、潮神、魯班各廟。這座位於台南市立人國小西側的船廠及其天后宮，現已不存，但有相關記載與描繪的圖碑保存於赤崁樓，乾隆年間繪製的「鼎建臺郡軍工廠圖」則存於故宮博物院。然而，台灣的民間船隻上常常設有媽祖神像求平安，但各類船隻的情形不太一樣。漁船上幾乎都有，一般會放在駕駛台後方；而商船與交通船看船東，但並不像漁船那麼普遍了。比較嚴肅的海巡署與公務船不一定有，軍艦現在也很少設媽祖像了。另外，台灣近年來，流行在機器旁邊放置一包綠色乖乖零食，甚至連世界一流企業台積電都有，甚至與廠商合作推出客製化的聯名款。而台船辦公室、工廠等同樣也受此影響，不只是行政辦公室的電腦、印表機等，在不影響品質、沒有要求無塵環境下，偶見工廠機台或電腦旁確實可見有員工放置「乖乖」，展現一種超越科技的安定力量，也令工程團隊會心一笑，祈禱今天又是順利地開機運轉。當然放或不放皆由各團隊默契，重點在於工程順利進