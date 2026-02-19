我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復日前在澎湖演藝廳發放福袋行程之際，不慎從階梯上摔落並撞擊後腦勺昏迷，一度失去呼吸心跳，後續轉院至高雄榮總救治。行政院長卓榮泰今（19）日特別前往探視並慰問家屬，感謝高雄榮總醫療團隊用心照顧，衛生福利部長石崇良近日來也密切向總統賴清德說明縣長病情，相信在醫療團隊認真及用心照顧下，術後將能儘快恢復健康。卓榮泰今日特別赴高雄探視陳光復病情，抵達醫院後，首先聽取神經外科主任廖維專說明縣長病情，廖主任表示，縣長透過醫療專機後送高雄榮總後，先進行手術，術後送至加護病房密切觀察，目前縣長狀況已有所改善，預計術後高峰期2至3天後，將協助縣長進行中西醫復健，包含神經外科、重症醫療及心臟內科團隊都將全力投入縣長術後照顧，後續也會密切關注縣長復原狀況。談及醫療後送量能部分，澎湖病患如有緊急醫療後送需求，依急救責任區域及時效考量是優先送往高雄，但通常必須先降落小港機場，小港機場至醫院這段路程易遇塞車。卓榮泰請高雄榮總提出醫院救護直昇機起降空間優化計畫，以強化醫療後送量能、提升醫療防衛韌性。