農曆春節連假進入後半段，天氣型態也出現轉折。中央氣象署表示，大陸冷氣團今（19）起逐步減弱，白天氣溫將一路回升至周日（22日），高溫有機會回到26至28度左右，體感轉為舒適偏暖。不過夜間與清晨仍偏涼，日夜溫差普遍可達10度以上，提醒民眾早出晚歸務必留意保暖。另外，北部與東半部迎風面有零星降雨，周六至下周二天氣較穩定，僅局部短暫雨；下周二晚鋒面報到、東北季風南下，北部與東半部再轉涼並有局部雨勢。
全台回暖「日夜溫差大」！氣象署：早晚落差超過10度
中央氣象署預報員林定宜表示，今日清晨金門、馬祖及新竹近山區平地仍出現10度以下低溫。隨著冷氣團減弱，各地白天氣溫逐日回升，但夜晚低溫仍在，溫差持續拉大。
林定宜指出，今天白天升溫幅度尚不明顯，北部約20度出頭，中南部可達26度左右；至周日，各地高溫普遍回到26度以上，北部與中南部更有機會逼近28度。今日新竹以南、東部與宜蘭日夜溫差超過10度；明日中南部也將達10度左右；周六（21日）起全台各地日夜溫差皆可達10度或以上，體感變化明顯。
北北基、東部明起轉雨！下周二鋒面通過再降溫
降雨方面，今日仍受東北季風影響，北部及東半部雲量偏多，東南部與恆春半島有局部短暫陣雨，其他山區亦有零星降雨。晚間隨高壓出海，風向逐漸轉為偏東風。明日水氣略增，北北基與東半部有零星短暫雨，中部以北山區也可能出現降雨。周六至下周二（24日）白天水氣減少，但迎風面地區仍有局部短暫雨。
林定宜透露，下周二晚間將有鋒面抵達並通過台灣，下周三（25日）受東北季風與涼冷空氣影響，北部、東北部及東部氣溫再度下滑，並伴隨局部短暫降雨。
初五起白天超過30度熱爆！下周四起有短波系統活動
另外，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，今日在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今、明兩天台灣附近水氣逐漸減少，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨機率。白天氣溫回升，北部舒適、南部略感微熱，但早晚受輻射冷卻影響仍偏涼，溫差大。
周六年初五至下周二白天，環境轉為東南風，各地晴時多雲，東半部仍有零星短暫雨機會；氣溫持續上揚，白天高溫接近30度，體感偏熱，早晚仍偏涼。此外，自明日初四起，西半部清晨與金、馬地區容易起霧，需留意交通安全。
吳德榮提醒，下周二晚至下周三另一波東北季風南下，北部與東半部轉涼並伴隨局部降雨；下周四起受短波系統活動影響，天氣變化快速，模式模擬不確定性提高，仍須持續觀察。
資料來源：中央氣象署、「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
