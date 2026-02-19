慈妹為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員，入團8年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引46萬人追蹤。慈妹過年期間放送福利照，穿雪衣的她，拉鍊一拉開只有比基尼，波濤洶湧的好身材讓粉絲大飽眼福，直呼「大過年太有誠意」，吸引3.7萬人按讚。
慈妹年假送上大福利 雪地裡穿比基尼拜年
日前迎來大年初一，慈妹在IG上傳一組清涼又養眼的照片，原來是先前赴北海道滑雪所拍攝，只見慈妹站在白雪皚皚的雪地上，戴毛帽、手套及穿橘色厚外套，拉鍊沒有拉上，敞開的外套內僅穿一套鐵灰色的三點式泳衣，傲人上圍、深邃事業線和纖腰大方坦露，十分性感。
慈妹在配文搞笑寫下：「新年快樂！New Year，初一來拜年！超多人拜神求財求平安，但如果你急著想有人疼，那可以去滑雪，包準你整身都疼！比月老還神...」貼文一發布，大批粉絲紛留言獻殷情，「眼睛要看哪裡」、「都這種猝不及防的」、「原來雪地吃冰淇淋是這種感覺啊」、「大過年的，這個太有誠意了吧！」
從啦啦隊跨足演藝工作 慈妹向籃籃、林襄看齊
慈妹去先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」
一談到棒籃雙棲、忙碌的啦啦隊生活，慈妹說：「我很喜歡跳舞、應援，覺得這類的工作都難不倒我，但直播工作我就有花一些時間去適應，一開始抓不到訣竅的時候真的會覺得心滿累的，但也在直播學到了很多，談吐、說話技巧、反應力等等，當然在啦啦隊我也學到滿多的東西，現在我的工作夥伴也都是我很好的姐妹淘們，我非常珍惜。」
資料來源：慈妹IG
